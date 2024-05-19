Актер Олег Зимин скончался на 65-м году жизни

«Олег Михайлович <…> стал неотъемлемой частью [театра] не только как солист-вокалист в многочисленных музыкальных постановках, но и как ведущий многих тематических концертных программ и вечеров, эрудированный и интересный рассказчик, опытный конферансье», - поделились его коллеги.

Причину смерти актера на сайте не указали.

Зимин окончил академию музыки имени Гнесиных. Одной из ярких работ артиста стал мюзикл «Последнее испытание», где он сыграл роль мага Пан-Салиана.