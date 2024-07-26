Актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора» скончался в 58 лет

«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева», - написал он, не уточняя причины смерти артиста.

На протяжении многих лет Марушев трудился на театральной сцене и в кинематографе, завоевывая признание зрителей своими яркими и запоминающимися ролями.

Он появился на свет 3 декабря 1965 года, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и начал свою карьеру в театре, а затем удачно дебютировал на экране. Среди его знаменитых работ - участие в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Мажор» и «Спросите медсестру».