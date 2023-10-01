Актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» умер от запущенной формы рака

Главархив рассказал о документах, переданных москвичами на хранение

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В рамках проекта «Москва — с заботой об истории» на постоянное хранение в столичный Главархив поступило более 15 тысяч документов и предметов, связанных с 1941–1945 годами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В рамках проекта «Москва - с заботой об истории» на постоянное хранение в столичный Главархив поступило более 15 тысяч документов и предметов, связанных с 1941–1945 годами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В учреждении рассказали, что жители города регулярно предоставляют материалы довоенного и послевоенного периода жизни своих родственников. Самые ранние из них приходятся на 1900-е. Уже сейчас в достоянии несколько десятков единиц хранения 1900–1917 годов.

Начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко отметил, что историю жизни одного человека нельзя вогнать в рамки какого-то события, даже если оно и такое кровопролитное, как Великая Отечественная Война. Важно учитывать то, что было до и после него.

«На хранение в архив поступают не только документы, ограниченные строгими временными рамками, а фактически целые жизненные летописи, полноценные биографии, по документальным материалам которых мы можем проследить судьбы как героев войны, так и их семей - родителей, супругов, детей и внуков», - рассказал Онопенко.

Колоссальное количество исторической информации передала в рамках акции москвичка Татьяна Иванова. Предоставленные материалы охватывают период с 1900 по 1993 год. Так, горожане познакомятся с жизнями ее отца и деда.

Все поступившие в Главархив документы подлежат государственному учету. Их содержат в особых условиях с соблюдением необходимого режима и мерами для безопасного хранения.

Более того, полученные материалы описывают работники музеев, чтобы использовать их в научно-исследовательской, выставочной и просветительской деятельности. Специалисты реставрируют некоторые документы, после чего оцифровывают их и размещают в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории».