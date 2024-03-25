Актер из фильма «А зори здесь тихие» попал в больницу с кровотечением

Актер Андрей Мартынов, известный по роли старшины Федота Васкова в фильме «А зори здесь тихие», попал в больницу в Москве с язвой двенадцатиперстной кишки. Истекающего кровью народного артиста госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщила « Экспресс газета ».

По информации издания, 78-летний актер и раньше жаловался на проблемы со здоровьем своим коллегам, однако это стало лишь поводом для острых шуток. Кроме того, Мартынов живет один, и позаботиться о нем некому: единственный сын много лет назад уехал в Германию, где растит троих детей.

Ранее актер и звезда сериалы «Сваты» Федор Добронравов отменил все выступления до января 2025 года для реабилитации после тяжелой операции.