Треть россиян считают SHAMAN лучшим певцом года

В рамках фестиваля гости не только могли продегустировать различные виды ухи, но и насладиться прогулками по усадьбе, сыграть в крокет, приобрести товары на ярмарке. Также была подготовлена музыкально-поэтическая программа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.
*Возрастное ограничение 6 Как рассказал директор музея-заповедника «Усадьба Мураново» Александр Боагатырев, сегодня фестиваль еще не заканчивается, однако произойдет небольшое изменение локаций мероприятия, так как будет показан спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки писателя Сергея Аксакова.
Отмечается, что участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в пяти кейсах, в каждом кейсе команды боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место - 300 000 рублей, за второе - 200 000 рублей, за третье - 100 000 рублей. До финальных защит дошли 75 команд.
Денис Ткаченко из Московской области области стал призером пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия - страна возможностей».
Созданием HR-бота занимались участники в кейсе от компании «Smart Consulting». На основе корпоративной базы знаний с применением технологий искусственного интеллекта команды создали прототип вопросно-ответной системы, которая позволит сотрудникам компании получать ответы на вопросы, связанные с кадровыми процессами и кодексом компании.
По итогам конкурсных испытаний в Новосибирске второе место в кейсе «Создай HR-бота» занял участник из Московской области Денис Ткаченко (команда «MLечный путь»).
Уже более девятисот жителей Московской области прошли регистрацию на 2-й сезон Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Так, Подмосковье занимает 9-е место. Помимо нашего региона в топ-10 регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская, Челябинская области, Краснодарский край, Нижегородская область, а также Пермский край.
Всего во втором сезоне проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже принимают участие свыше семидесяти тысяч россиян, а за два года число регистраций превысило сто пятьдесят тысяч.
Игровая индустрия становится все моложе. Согласно промежуточным результатам, из 70 377 участников 43% – младше 18 лет, 35% – в возрасте от 18 до 24 лет. Старшую группу – от 34 лет, – представляют 22%. Преимущественно это мужчины – 72%.
Отмечается, что зарегистрироваться для участия в проекте «Начни игру» можно еще до середины ноября. Участники получают уникальную возможность заявить о себе перед экспертами, а также соревнуются за возможность пройти обучение в ведущих игровых студиях и отправиться в путешествие по России.