Тарантино, Сигал и другие: звезды, которые любят Россию

01 октября 2023, 19:50
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Зарубежные звезды могут позволить себе путешествия в любые далекие страны. Но некоторые из них питают трепетные чувства к России, где их ждут достопримечательности, богатая история, интересная кухня и главное — теплый прием от поклонников.

Всемирно известный режиссер и сценарист Квентин Тарантино не раз признавался в любви к русской культуре. Особенно его привлекает литература и, конечно, кинематограф.

Интерес к России у Сигала появился из-за русских корней. В прошлом его родственники по фамилии Сигельман переехали из России в США.

Питт посмотрел на Большой театр, посетил Красную площадь и Собор Василия Блаженного и даже увиделся с Никитой Михалковым. Актер скупил множество сувениров для себя и своей семьи и остался под большим впечатлением от увиденного в России.

Тарантино несколько раз приезжал в Россию и даже посещал могилу писателя Бориса Пастернака. По словам режиссера, он приезжает в нашу страну ради встреч со своими фанатами, которые его очень ценят.

Брэд Питт Также Депп интересуется русской литературой. В частности, его привлекает Маяковский. А еще актер хотел бы побывать в местах, где жили и творили знаменитые русские писатели и поэты.

Джонни Депп Известный американский актер Джонни Депп впервые побывал в России в 2011 году. По его словам, он впечатлен историей и культурой нашей страны.

Американский актер Стивен Сигал любит Россию настолько, что даже получил российское гражданство в 2016 году и обзавелся недвижимостью.

Стивен Сигал Квентин Тарантино Зарубежные звезды могут позволить себе путешествия в любые далекие страны. Но некоторые из них питают трепетные чувства к России, где их ждут достопримечательности, богатая история, интересная кухня и главное - теплый прием от поклонников.

Рассказываем об иностранных знаменитостях, которые любят Россию.

Даже звезда фильмов «Бойцовский клуб» и «Мистер и миссис Смит» Брэд Питт не остался в стороне от России. Впервые он приехал сюда десять лет назад, в 2013 году, на премьеру фильма «Война миров Z».

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В Подмосковье завершается традиционный гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». В этом году на мероприятие было куплено свыше двух тысяч билетов, передает РИАМО.

В рамках фестиваля гости не только могли продегустировать различные виды ухи, но и насладиться прогулками по усадьбе, сыграть в крокет, приобрести товары на ярмарке. Также была подготовлена музыкально-поэтическая программа.

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*Возрастное ограничение 6 Как рассказал директор музея-заповедника «Усадьба Мураново» Александр Боагатырев, сегодня фестиваль еще не заканчивается, однако произойдет небольшое изменение локаций мероприятия, так как будет показан спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки писателя Сергея Аксакова.

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Представитель Подмосковья стал призером хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»
02 октября 2023, 09:09
Проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»
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Денис Ткаченко из Московской области области стал призером пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в пяти кейсах, в каждом кейсе команды боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место - 300 000 рублей, за второе - 200 000 рублей, за третье - 100 000 рублей. До финальных защит дошли 75 команд.

Денис Ткаченко из Московской области области стал призером пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия - страна возможностей».

Созданием HR-бота занимались участники в кейсе от компании «Smart Consulting». На основе корпоративной базы знаний с применением технологий искусственного интеллекта команды создали прототип вопросно-ответной системы, которая позволит сотрудникам компании получать ответы на вопросы, связанные с кадровыми процессами и кодексом компании.

По итогам конкурсных испытаний в Новосибирске второе место в кейсе «Создай HR-бота» занял участник из Московской области Денис Ткаченко (команда «MLечный путь»).

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