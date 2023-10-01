Тарантино, Сигал и другие: звезды, которые любят Россию

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Всемирно известный режиссер и сценарист Квентин Тарантино не раз признавался в любви к русской культуре. Особенно его привлекает литература и, конечно, кинематограф.

Интерес к России у Сигала появился из-за русских корней. В прошлом его родственники по фамилии Сигельман переехали из России в США.

Питт посмотрел на Большой театр, посетил Красную площадь и Собор Василия Блаженного и даже увиделся с Никитой Михалковым. Актер скупил множество сувениров для себя и своей семьи и остался под большим впечатлением от увиденного в России.

Тарантино несколько раз приезжал в Россию и даже посещал могилу писателя Бориса Пастернака. По словам режиссера, он приезжает в нашу страну ради встреч со своими фанатами, которые его очень ценят.

Брэд Питт Также Депп интересуется русской литературой. В частности, его привлекает Маяковский. А еще актер хотел бы побывать в местах, где жили и творили знаменитые русские писатели и поэты.

Джонни Депп Известный американский актер Джонни Депп впервые побывал в России в 2011 году. По его словам, он впечатлен историей и культурой нашей страны.

Американский актер Стивен Сигал любит Россию настолько, что даже получил российское гражданство в 2016 году и обзавелся недвижимостью.

Стивен Сигал Квентин Тарантино Зарубежные звезды могут позволить себе путешествия в любые далекие страны. Но некоторые из них питают трепетные чувства к России, где их ждут достопримечательности, богатая история, интересная кухня и главное - теплый прием от поклонников.

Рассказываем об иностранных знаменитостях, которые любят Россию.

Даже звезда фильмов «Бойцовский клуб» и «Мистер и миссис Смит» Брэд Питт не остался в стороне от России. Впервые он приехал сюда десять лет назад, в 2013 году, на премьеру фильма «Война миров Z».

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