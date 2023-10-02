Свыше двух тысяч человек посетили фестиваль «Аксаковская уха» в Подмосковье
В Подмосковье завершается традиционный гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». В этом году на мероприятие было куплено свыше двух тысяч билетов, передает РИАМО.
В рамках фестиваля гости не только могли продегустировать различные виды ухи, но и насладиться прогулками по усадьбе, сыграть в крокет, приобрести товары на ярмарке. Также была подготовлена музыкально-поэтическая программа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.
*Возрастное ограничение 6 Как рассказал директор музея-заповедника «Усадьба Мураново» Александр Боагатырев, сегодня фестиваль еще не заканчивается, однако произойдет небольшое изменение локаций мероприятия, так как будет показан спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки писателя Сергея Аксакова.