Подмосковные спортсмены завоевали четыре награды на Кубке России по гольфу

Представитель Подмосковья стал призером хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

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Денис Ткаченко из Московской области области стал призером пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в пяти кейсах, в каждом кейсе команды боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место - 300 000 рублей, за второе - 200 000 рублей, за третье - 100 000 рублей. До финальных защит дошли 75 команд.

Денис Ткаченко из Московской области области стал призером пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия - страна возможностей».

Созданием HR-бота занимались участники в кейсе от компании «Smart Consulting». На основе корпоративной базы знаний с применением технологий искусственного интеллекта команды создали прототип вопросно-ответной системы, которая позволит сотрудникам компании получать ответы на вопросы, связанные с кадровыми процессами и кодексом компании.

По итогам конкурсных испытаний в Новосибирске второе место в кейсе «Создай HR-бота» занял участник из Московской области Денис Ткаченко (команда «MLечный путь»).