Подмосковье вошло в топ-10 по количеству участников Всероссийского проекта «Начни игру»

Читайте нас в:

Уже более девятисот жителей Московской области прошли регистрацию на 2-й сезон Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Так, Подмосковье занимает 9-е место. Помимо нашего региона в топ-10 регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Новосибирская, Челябинская области, Краснодарский край, Нижегородская область, а также Пермский край.

Всего во втором сезоне проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже принимают участие свыше семидесяти тысяч россиян, а за два года число регистраций превысило сто пятьдесят тысяч.

Игровая индустрия становится все моложе. Согласно промежуточным результатам, из 70 377 участников 43% – младше 18 лет, 35% – в возрасте от 18 до 24 лет. Старшую группу – от 34 лет, – представляют 22%. Преимущественно это мужчины – 72%.

Отмечается, что зарегистрироваться для участия в проекте «Начни игру» можно еще до середины ноября. Участники получают уникальную возможность заявить о себе перед экспертами, а также соревнуются за возможность пройти обучение в ведущих игровых студиях и отправиться в путешествие по России.