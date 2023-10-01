«Кубок Берлина и Гонка Легкова»: культовые соревнования, которые увековечили имена своих создателей

01 октября 2023, 20:05
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Недавно в Одинцове в 52-й раз прошел «Арбузный кросс». Любопытно, что впервые провели этот забег по пересеченной местности лыжники. Так они проверяли физическую форму перед началом зимнего сезона. Всех финишировавших традиционно угощают арбузами. А с недавних пор турнир носит имя своего основателя Александра Андрейченко, который умер в 2019 году. В Подмосковье есть и другие «именные» соревнования. Вы удивитесь, но их десятки. Рассказываем про самые популярные.

Актуально
Треть россиян считают SHAMAN лучшим певцом года
02 октября 2023, 13:10
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Треть россиян (33%) назвали SHAMAN лучшим певцом года в России, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного совместно с премией «Народная марка».

Актуально
Подмосковные спортсмены завоевали четыре награды на Кубке России по гольфу
02 октября 2023, 10:35
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Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали на Кубке России по гольфу.

Актуально Подмосковье
Свыше двух тысяч человек посетили фестиваль «Аксаковская уха» в Подмосковье
02 октября 2023, 09:31
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В Подмосковье завершается традиционный гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». В этом году на мероприятие было куплено свыше двух тысяч билетов, передает РИАМО.

В рамках фестиваля гости не только могли продегустировать различные виды ухи, но и насладиться прогулками по усадьбе, сыграть в крокет, приобрести товары на ярмарке. Также была подготовлена музыкально-поэтическая программа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.

*Возрастное ограничение 6 Как рассказал директор музея-заповедника «Усадьба Мураново» Александр Боагатырев, сегодня фестиваль еще не заканчивается, однако произойдет небольшое изменение локаций мероприятия, так как будет показан спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки писателя Сергея Аксакова.

Актуально Подмосковье
Представитель Подмосковья стал призером хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»
02 октября 2023, 09:09
Проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»
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Денис Ткаченко из Московской области области стал призером пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в пяти кейсах, в каждом кейсе команды боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место - 300 000 рублей, за второе - 200 000 рублей, за третье - 100 000 рублей. До финальных защит дошли 75 команд.

Денис Ткаченко из Московской области области стал призером пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия - страна возможностей».

Созданием HR-бота занимались участники в кейсе от компании «Smart Consulting». На основе корпоративной базы знаний с применением технологий искусственного интеллекта команды создали прототип вопросно-ответной системы, которая позволит сотрудникам компании получать ответы на вопросы, связанные с кадровыми процессами и кодексом компании.

По итогам конкурсных испытаний в Новосибирске второе место в кейсе «Создай HR-бота» занял участник из Московской области Денис Ткаченко (команда «MLечный путь»).

Актуально Подмосковье

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