«Кубок Берлина и Гонка Легкова»: культовые соревнования, которые увековечили имена своих создателей

В рамках фестиваля гости не только могли продегустировать различные виды ухи, но и насладиться прогулками по усадьбе, сыграть в крокет, приобрести товары на ярмарке. Также была подготовлена музыкально-поэтическая программа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.
*Возрастное ограничение 6 Как рассказал директор музея-заповедника «Усадьба Мураново» Александр Боагатырев, сегодня фестиваль еще не заканчивается, однако произойдет небольшое изменение локаций мероприятия, так как будет показан спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки писателя Сергея Аксакова.
Отмечается, что участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в пяти кейсах, в каждом кейсе команды боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место - 300 000 рублей, за второе - 200 000 рублей, за третье - 100 000 рублей. До финальных защит дошли 75 команд.
Денис Ткаченко из Московской области области стал призером пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия - страна возможностей».
Созданием HR-бота занимались участники в кейсе от компании «Smart Consulting». На основе корпоративной базы знаний с применением технологий искусственного интеллекта команды создали прототип вопросно-ответной системы, которая позволит сотрудникам компании получать ответы на вопросы, связанные с кадровыми процессами и кодексом компании.
По итогам конкурсных испытаний в Новосибирске второе место в кейсе «Создай HR-бота» занял участник из Московской области Денис Ткаченко (команда «MLечный путь»).