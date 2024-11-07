07 ноября 2024, 10:25

«Зюзинская маньячка» попыталась сбежать из психиатрической больницы

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

«Зюзинская маньячка» Мария Петрова попыталась сбежать из психиатрической клиники, в которой уже 20 лет проходит лечение, однако ее поймали и отправили на самый строгий режим с пометкой «социально опасна». Подробно историю жизни серийной убийцы рассказал Telegram-канал Shot.

В начале 2000-х Петрова наводила ужас на жителей юго-запада Москвы. Вечерами она ярко красилась, надевала платье и выходила на пробежку с ножом, а потом нападала на мужчин. Двое изрезанных маньячкой скончались. Поймать ее долго не удавалось - из-за макияжа ее реальный облик сильно отличался от фоторобота.

Однако сотрудники Московского уголовного розыска смогли выйти на след убийцы и задержать ее. На допросе Петрова рассказала, что когда-то ее жестоко изнасиловали, и после этого ее стало раздражать мужское внимание.

Суд признал Петрову виновной и направил на принудительное лечение. Более 20 лет маньячка вела себя примерно, даже организовывала спортивные мероприятия для психбольных, чтобы выйти на свободу и отомстить отправившему ее в больницу милиционеру. Однако в сентябре ее вторая личность проявилась, она снова стала агрессивной, нападала на врачей и санитаров и попыталась сбежать из клиники.

Ранее стало известно, что в колонии в Соликамске от рака умер серийный убийца из Ростовской области Роман Бурцев , получивший прозвище «каменский Чикатило».

Убийства Больницы Побеги
07 ноября 2024, 09:57
Экс-начальника управления уголовного розыска Петербурга и Ленобласти задержали силовики
Читайте нас в: Google Новости
Силовики задержали бывшего руководителя управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Никаких деталей собеседник агентства при этом не уточнил. Также не привел информацию и о процессуальном статусе Колесникова.

Официально данные о его задержании пока не подтверждены Известно, что Колесников проработал в петербургской полиции четверть века. В мае его назначили заместителем главы МВД Северной Осетии.

Полиция
07 ноября 2024, 09:07
В Перми задержали управляющую пансионата после смерти двух постояльцев
Читайте нас в: Google Новости
В Перми задержали управляющую пермским пансионатом «Долголетие», где умерли два человека. Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным ведомства, с 1 июля по 4 октября в пансионате находились два пенсионера, которые в итоге скончались, предположительно, из-за ненадлежащего ухода за ними. Местные СМИ сообщали, что людей даже морили голодом.

Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли нужные документы. Сейчас они продолжают допрашивать свидетелей и потерпевших. Предстоит провести судебные экспертизы.

«В настоящее время обвиняемая задержана. В ближайшее время следователями будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в ведомстве.

В прошлом году четыре пенсионера отравились химической жидкостью в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске. В Удмуртии парами хлора отравились четыре пенсионерки, три из которых скончались.

Уголовное дело Пермь
07 ноября 2024, 00:46
Экс-начальника управления уголовного розыска задержали в Петербурге — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Силовики задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, полковник стал фигурантом дела по статье о превышении должностных полномочий. На время следствия Колесникова поместили в изолятор временного содержания.

Также в Петербурге арестовали замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина. Его взяли с поличным при получении взятки на сумму 2,5 миллиона рублей. Дома у чиновника нашли около 30 миллионов рублей наличными.

Ранее силовики задержали единственную в российской столице женщину-инспектора ДПС Марию Колпак. Против нее завели несколько уголовных дел, среди них «Вымогательство группой лиц с применением насилия». Женщину отправили под домашний арест.

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело
07 ноября 2024, 00:20
Мигрант угрожал ножом воспитателю детсада в Калуге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина угрожал расправой воспитателю детского сада в Калуге. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял уголовное дело на контроль, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, уроженец одной из среднеазиатский республик с ножом ворвался в детский сад, куда ходит его сын. Мужчина стал угрожать воспитателям расправой.

Правоохранители установили, что подозреваемый получил гражданство России в 2017 году. Уголовное дело завели статье «Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме того, проводится проверка законности получения мужчины российского паспорта.

Ранее сообщалось, что выходец из Киргизии в Подмосковье угрожал отрезать голову девятилетнему ребенку. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемый присылал угрозы в школьный чат.

Уголовное дело Мигранты Россия Мужчины Детские сады Следственный комитет России

Новости по теме