Звезду «Подольских курсантов» задержали за хранение наркотиков в Москве

Девушка вызвала полицию из-за того, что Гариста, находясь в нетрезвом состоянии, изрезал ей руку ножом. Пара отдыхала в квартире в Даниловском районе Москвы, но в какой-то момент они стали ругаться. В порыве гнева мужчина схватил нож и порезал ей кисть. Девушка испугалась за свою жизнь и вызвала полицию.

«Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире артиста пять подозрительных упаковок с веществами. Как показала экспертиза, в трех из них весом 167,05 грамма - марихуана. Актер не смог объяснить сотрудникам, откуда у него травка», - уточнил канал.

Артиста задержали, возбуждено дело по статье о незаконном прибретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее рэперов Baby Melo и Badri задержали в петербургском клубе «Гигант-холл» прямо во время концерта. По одной из версий, их задержали за мат на сцене, по другой - за избиение девушки на концерте.