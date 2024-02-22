Звезду «Дома-2» отправят за решетку на 1,5 года

Приговор вынес Пятигорский городской суд. Он признал Гобозова виновным по статье Уголовного кодекса.

«Назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказал юрист.

Он добавил, что сторона защиты считает такой приговор несправедливым. В скором времени адвокат обжалует решение инстанции. По данным СМИ, участника «Дома-2» осудили по статье «Разбой». Его обвиняли в том, что он напал на девушку в Пятигорске, которая якобы была посредницей группировки вымогателей.

В январе стало известно, что срок в колонии получила участница шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихая (настоящая фамилия - Тихомирова). Она избила незнакомую девушку на остановке.