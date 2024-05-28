28 мая 2024, 11:12

Звезда «Пацанок» ударами молотка отправила соседа в больницу

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Петербурге участница проекта «Пацанки» Александра Петрова, вооружившись молотком, напала на соседа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на днях несколько пьяных мужчин отдыхали и шумели на лавочке около подъезда жилого дома, расположенного на улице Народного Ополчения.

Петрова, высунувшись из окна, просила соседей вести себя потише. Однако в ответ она получила угрозы и оскорбления.

После этого разъяренная участница шоу схватила молоток и выбежала к подъезду. Там она начала избивать шумного соседа и требовать, чтобы он ушел. Девушка била мужчину молотком и ногами по лицу, груди и спине.

В результате пострадавшему потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Он обратился в полицию, началась проверка.

Еще одна экс-участница шестого сезона шоу «Пацанки» Анна Тихомирова осенью 2022 года избила незнакомую девушку в Москве. За это суд приговорил ее к году и трем месяцам ограничения свободы.

Избиения Телевидение Москва Шоу-бизнес
28 мая 2024, 11:19
Фигурант дела главного кадровика Минобороны обжаловал арест
Читайте нас в: Google Новости
Защита обвиняемого в передаче взятки по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна обжаловала его арест. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года», - указали в суде.

Мартиросяна арестовали 14 мая. Он проходит по делу обвиняемым в даче особо крупной взятки. По этой статье бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы. По данным РИА «Новости» , фигурант дела - владелец двух отелей, столовой и продуктового магазина в Краснодаре.

Самого главного кадровика Минобороны Кузнецова также арестовали. У генерал-лейтенанта изъяли более 100 миллионов рублей. По данным следствия, Кузнецов в период с 2021 по 2023 год получил взятку от представителей коммерческих структур.

Уголовное дело Суд Москва
28 мая 2024, 10:51
Полиция начала поиски браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета на Камчатке
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На Камчатке разыскивают браконьеров, которые расстреляли с вертолета медведей в заказнике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Камчатского края.

Там отметили, что вместе с полицией делают все возможное, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Предположительно, разыскиваемые браконьеры взяли в аренду вертолет Ми-8 и с воздуха застрелили трех медведей в природном заказнике «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе. Затем преступники привязали туши животных к вертолету для транспортировки.

«Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», - добавили в Минприроды.

На днях в Магаданской области пенсионерка, занимаясь скандинавской ходьбой, встретила медведя. Женщина не растерялась - подняла с земли камни, но бросать их в животное не стала.

Медведи Животные Полиция Камчатка
28 мая 2024, 10:25
Суд в Москве вынес приговоры банде черных риелторов, травивших пенсионеров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве вынесли приговор группе черных риелторов, которые травили пенсионеров сильнодействующими лекарствами ради квартир. О сроках обвиняемых сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что обвиняемый Иван Горб вместе с подельниками совершил убийство «из корыстных побуждений». Его приговорили к пожизненному лишению свободы, а сообщницам дали - от 10 до 16 лет колонии.

По версии следствия, злоумышленники публиковали в интернете объявления для одиноких пенсионеров, предлагая им заключить договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Сообщники разработали схему, по которой они без назначения врача планировали давать пожилым людям сильнодействующие препараты. В результате регулярного употребления этих лекарств престарелые люди должны были умереть раньше времени якобы от естественных причин. После этого преступники освобождались от обременений по договору и могли использовать имущество по своему усмотрению.

Ранее обвинение запросило для криминального авторитета Олега Медведева и его сообщников пожизненный срок заключения. Их обвиняют в тяжких и особо тяжких преступлений - от убийств до вымогательства.

Суд Недвижимость Москва
28 мая 2024, 09:35
Дело американца Блэка начнут рассматривать в суде во Владивостоке 6 июня
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Во Владивостоке 6 июня начнется судебное заседание по дулу американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже. Об этом сообщило РИА «Новости».

По версии следствия, американец обокрал девушку, к которой он приехал в апреле после знакомства в Корее. Полицейские уточнили журналистам, что Блэк признался в преступлении и согласился на сделку со следствием.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранца по двум статьям - об угрозе убийством и краже.

По данным агентства, солдат поссорился с девушкой и схватил ее за шею с такой силой, что она испугалась за свою жизнь. После этого мужчина вытащил из кошелька подруги 10 тысяч рублей.

Дело Блэка передали в Первомайский райсуд, который назначил дату первого открытого заседания на 6 июня.

Сотрудники полиции задержали Блэка в начале мая. Затем суд отправил солдата в изолятор до 2 июля по подозрению в краже.

Суд Военные Кражи Владивосток

Новости по теме