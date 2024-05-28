Звезда «Пацанок» ударами молотка отправила соседа в больницу

По данным издания, на днях несколько пьяных мужчин отдыхали и шумели на лавочке около подъезда жилого дома, расположенного на улице Народного Ополчения.

Петрова, высунувшись из окна, просила соседей вести себя потише. Однако в ответ она получила угрозы и оскорбления.

После этого разъяренная участница шоу схватила молоток и выбежала к подъезду. Там она начала избивать шумного соседа и требовать, чтобы он ушел. Девушка била мужчину молотком и ногами по лицу, груди и спине.

В результате пострадавшему потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Он обратился в полицию, началась проверка.

Еще одна экс-участница шестого сезона шоу «Пацанки» Анна Тихомирова осенью 2022 года избила незнакомую девушку в Москве. За это суд приговорил ее к году и трем месяцам ограничения свободы.