Зверское убийство под Волгоградом. В квартире нашли израненные тела мужчины и женщины

Тела жителя Волжского и его подруги правоохранители обнаружили вечером в четверг, 6 февраля. Первые экспертизы подтвердили - причиной смерти жертв стали многочисленные раны острым предметом, предположительно, ножом.

Судя по информации Следкома, убийца действовал жестоко, раны наносились беспорядочно по разным частям тела.

Местные жители рассказали V1.ru, что слышали во дворе крики. По их словам, это произошло еще несколько дней назад.

Следственный комитет по факту убийства возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают оперативники и криминалисты. Кроме того, в город прибыли и специалисты из областного СКР.

Ранее вооруженные ножами мужчины напали на посетителей ночного клуба в Нижнем Новгороде.