«Знали, что делают». Худрук «Русского балета» раскрыл детали ограбления своего дома в Королеве
Воры обчистили дом художественного руководителя театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева в Королеве. Они забрали почти пяти миллионов рублей. Гордеев в разговоре с «360» не исключил, что преступники действовали по наводке.
«Окно отжали, зашли. По-моему, люди знали, что они делают, куда идут и где надо брать. Хотя очень ограниченный круг людей бывал у меня в этом доме. Скорее всего, [действовали по наводке]», - сказал он.
Гордеев пока никого конкретно не подозревает. По его словам, в случившемся должны разобраться правоохранительные органы.
«Полиция ходит, смотрит. Ночью вчера до 06:00 здесь отпечатки снимали. Конечно, никаких отпечатков пальцев не нашли», - добавил худрук «Русского балета».
Камеры наблюдения в доме не работали. Гордеев надеется, что скоро преступников найдут.
«Дай-то бог. Потому что для меня это очень серьезная трагедия», - заключил он.
По данным Telegram-канала «ТАСС/Москва» у него похитили около одного миллиона рублей и свыше 40 тысяч долларов. Вячеслав Гордеев является Народным артистом СССР, более 40 лет занимает пост художественного руководителя театра «Русский балет». В свое время он исполнял главные партии в балетных постановках «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и «Спартак» Арама Хачатуряна.