Знакомство с девушкой обернулось для жителя Красноярска кражей денег

По предварительным данным, мужчина скачал приложение для знакомств, где стал общаться с понравившейся особой. Потом они решили переписываться в мессенджере.

Спустя некоторое время собеседница предложила красноярцу созвониться по видеосвязи. Перед этим она прислала ему ссылку на файл для установки приложения. Мужчина сделал все, как советовала девушка, но пообщаться у них не получилось.

Позже выяснилось, что эта программа помогла получить доступ к его телефону. Таким образом житель красноярца лишился 4,5 тысячи рублей. Он пытался связаться с собеседницей, но она больше отвечала на его сообщения. Вскоре ее анкета исчезла с сайта. Мужчина написал заявление в полицию.

Похожий случай произошел в Москве. Женщина познакомилась с мужчиной, который в одиночку воспитывал ребенка. Москвичка из жалости перевела возлюбленному более миллиона рублей , а позже обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.