Злоумышленник взял у жительницы Одинцова почти миллион рублей на ремонт и скрылся

По словам 33-летней женщины, ее знакомый вызвался помочь ей с ремонтом. Они договорились, что мужчина закупит строительные материалы и проведет ремонтные работы в ее квартире.

Женщина заявила, что передала знакомому сумму в размере 962 тысячи рублей, после чего тот исчез. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в пресс-службе.

Ранее сотрудники полиции задержали двух жителей Свердловской области , которых подозревают в хищении денег со счета умершей москвички. По версии следствия, работавшие в юридической фирме мужчины в 2020 году оформили задним числом фиктивные договоры на оказание услуг для погибшей. С помощью суда они обманным путем получили два миллиона рублей, отметили в пресс-службе МВД.