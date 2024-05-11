11 мая 2024, 19:49

Зиговавший на параде Победы подросток из Самары подпал под уголовное дело

РИА «Новости»
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Против подростка, вскидывавшего руку в нацистском приветствии на параде Победы в Самаре, возбудили дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В ведомстве пояснили, что данные о подростке с его фото и высказываниями с признаками реабилитации нацизма стали появляться в соцсетях и СМИ 10 мая.

Против молодого человека возбудили дело по одноименной уголовной статье. В ближайшее время его поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, заключили в пресс-службе.

По данным «Царьграда» , речь идет о молодом человеке, который вскидывал руку в нацистском приветствии во время парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Позже он опубликовал это видео в одном из чатов, призвав рисовать свастики.

СК РФ
11 мая 2024, 22:09
В Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели людей в упавшем автобусе
РИА «Новости»
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Петербургские правоохранители задержали начальника автоколонны ООО «Такси» в качестве подозреваемого по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Правоохранители продолжают расследование по уголовному делу, возбужденному по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно связано с гибелью людей, находившихся в упавшем в Мойку автобусе в пятницу, 10 мая.

«В качестве подозреваемого задержан начальникавтоколонны ООО „Такси“, организовавшего перевозку людей», - уточнило ведомство.

По данным следствия, именно он в компании должен был контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, включая режима труда и отдыха водителей, работающих в ООО «Такси». Как выяснилось в ходе расследования, водитель упавшего в реку автобуса несколько дней не получал необходимое время отдыха.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее следователи провели обыски в компании , изъяв документацию и допросив руководящих сотрудников.

Санкт-Петербург Задержания Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 16:57
Подозреваемый в расчленении сожительницы в Новотроицке внезапно умер
РИА «Новости»
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Задержанный по подозрению в убийстве и расчленении подруги житель Новотроицка не дожил до суда. О смерти мужчины сообщил источник РЕН ТВ.

Собеседник канала отметил, что 11 мая ему должны были избрать меру пресечения. Заседания суда мужчина ожидал в изоляторе. Но сегодня стало известно, что подозреваемый скончался.

«Его смерть не носит криминальный характер», - уточнил источник РЕН ТВ.

Все обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Несколькими днями ранее близ ледового дворца «Победа» на Советской улице в Новотроицке нашли фрагменты тела женщины. Погибшей было 37 лет.

По факту случившегося возбудили дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержали ее 40-летнего сожителя. Ранее он уже был судим.

Убийства
11 мая 2024, 14:50
В компании «Такси» провели обыски после падения автобуса в Мойку
Пресс-служба МЧС
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Следователи провели обыски в компании «Такси», автобус которой рухнул в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

При обысках специалисты изъяли документацию. Также в рамках расследования уже допросили руководящих сотрудников организации.

В ведомстве подчеркнули, что следствие проанализирует работу компании и на предмет обеспечения трудовых прав работающих там людей. Также предстоит выяснить, как подбирали водителей, проводили их медосмотр перед выездом на линию, как обслуживали автобусы.

«Кроме того, будет проверена законность получения гражданства Российской Федерации водителем транспортного средства», - подчеркнули в пресс-службе.

Причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в Мойку, будут изучать комплексно. Такое поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин, заключили в СК.

По последним данным, жертвами ЧП стали семь человек.

Автобус упал в реку с Поцелуева моста днем 10 мая. На помощь пассажирам тонущего транспорта еще до прибытия МЧС сразу бросились несколько неравнодушных очевидцев.

СК РФ Автобус упал в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 10:35
Бывшему московскому депутату отменили приговор за мошенничество
РИА «Новости»
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Московский городской суд отправил на повторное рассмотрение дело бывшего муниципального депутата Катеван Хараидзе, которую приговорили за мошенничество к четырем годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Отменить приговор Тверского районного суда от 12 декабря 2022 года в отношении Хараидзе. Судебная коллегия по уголовным делам определила передать уголовное дело в отношении Хараидзе в тот же суд на новое разбирательство», - заявили в суде.

Суд и следствие установили, что экс-депутат вместе с соучастником в мае 2021 года потребовала 15 миллионов рублей у застройщика за разрешение строительных работ на улице Фадеева, уточнил ТАСС. Женщину задержали спустя месяц, когда она вместе с сообщником уже получила пять миллионов рублей от представителя организации.

Коллегия посчитала, что при вынесении приговора суд допустил противоречия в выводах, не дал оценку инициативе представителя заказчика на предложение денежного вознаграждения. При этом мера пресечения Хараидзе осталась неизменной, она останется до 22 августа под арестом.

Ранее подозреваемых в хищении более миллиарда рублей задержали в Ингушетии.

Суд Мошенничество Приговоры

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