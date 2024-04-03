«Жутковато». Житель Балашихи назвал обвиняемую в убийстве отца соседку адекватной

По данным Telegram-канала Shot , 78-летний мужчина приехал в гости к своей 52-летней дочери вечером 1 апреля. За семейным ужином родственники повздорили: пенсионер начал критиковать дочь за сложный характер, а та схватилась за нож.

«Не видел отца больше 40 лет, наверное. Он от них ушел давно <…> Если бы встретил - не узнал», - рассказал Михаил об отце женщины.

Саму соседку он охарактеризовал как «вполне нормальную» и «адекватную». Они знакомы с детства - росли вместе. Сам Михаил и его знакомые никогда не видели, чтобы женщина выпивала. К тому же она часто ездила за рулем. Соседи с ней общались, но не близко.

«Общались так: „Здравствуйте, как дела?“ Такие соседские отношения. Никаких застолий совместных не было», - поделился Михаил.

Женщина жила одна, иногда ее навещала дочь. Как отметил мужчина, раньше соседка разводила декоративных собак, потом этим делом занялась наследница.

«В шоке был, если честно. Как так? Всю правду знает только она… Когда тебя это затрагивает косвенно - жутковато. В голове не укладывается», - отреагировал он на новость о преступлении.

Следователи предъявили женщине обвинение в убийстве. На допросе она вину признала. С места преступления криминалисты изъяли два ножа и топор.