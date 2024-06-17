17 июня 2024, 11:35

Журналистов Анина и Фомину объявили в розыск в России

РИА «Новости»
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В России объявили в розыск сотрудников издания «Важные истории»*. Главный редактор Роман Анин** и корреспондент Екатерина Фомина стали фигурантами уголовных дел, сообщил RT.

Информация о журналистах появилась в базе розыска МВД России. Фомину и Анина** начали разыскивать по статьям Уголовного кодекса России. В чем именно их обвинили, правоохранители не уточнили.

Анин** возглавлял редакцию «Важных историй»*.

RT выяснил, что издание работало на Organised Crime and Corruption Reporting Project - организацию, финансируемую МИД Великобритании и Госдепом США. Фомина в разное время сотрудничала с «Важными историями»*, «Новой газетой» и телеканалом «Дождь»*.

В Госдуме предложили признать нежелательной работу фонда актера Джорджа Клуни. Его представитель призвала арестовывать российских журналистов.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

МВД РФ Журналистика Полиция Иноагенты
17 июня 2024, 11:16
Стороннику украинских националистов вынесли приговор в Хакасии
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В Хакасии вынесли приговор 18-летнему стороннику украинской националистической организации. Молодого человека признали виновным в публичных призывах к терактам и оправдании терроризма, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

В январе прошлого года фигурант дела, которое возбудили на основе материалов УФСБ Хакасии, размещал в мессенджере призывы участвовать в работе запрещенной в России террористической организации, а также оказывать ей содействие и поддержку.

Кроме того, следствие и суд установили, что ранее юноша создал в Новороссийске организованную группу, чтобы заниматься экстремистской деятельностью. Своих сторонников он объединил на почве единой идеологии.

Первый восточный окружной военный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

СК РФ
17 июня 2024, 10:52
Пытавшуюся провести в себе часы Rolex вьетнамку поймали в аэропорту Домодедово
РИА «Новости»
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Таможенники задержали в аэропорту Домодедово гражданку Вьетнама, пытавшуюся провести в себе трое швейцарских часов Rolex и Аudemars Piguet стоимостью 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Женщина прилетела из Дубая. Спрятав дорогостоящие часы в своем теле, 52-летняя пассажирка хотела избежать уплаты таможенных платежей на 3,6 миллиона рублей.

Инспекторы остановили нарушительницу в «зеленом коридоре» и попросили пройти через рамку металлодетектора. После срабатывания звукового сигнала стало понятно, что потребуется и личный досмотр. Тогда и выяснилось, что женщина незаконно перевозит люксовые наручные часы.

Изделия отправили на экспертизу, которая подтвердила, что пассажирка везла в себе оригинальные RolexSubmariner из нержавеющей стали и сверхпрочной керамики, RolexDayDate и AudemarsPiguetRoyalOak из сплава золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов.

Против женщины возбудили дело по статьям о контрабанде стратегически важных товаров и об уклонении от уплаты таможенных платежей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей, заключили в ФТС.

Аэропорт Домодедово Россия Вьетнам
17 июня 2024, 10:47
Ряд запрещенных предметов изъяли в ростовоском СИЗО
РИА «Новости»
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Запрещенные предметы изъяли в следственном изоляторе Ростова-на-Дону при обысках после захвата заложников. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

«Ряд запрещенных предметов обнаружили, изъяли», - подчеркнул собеседник агентства.

Источник РИА «Новости» не уточнил, о каких именно запрещенных предметах идет речь.

Следователи и Федеральная служба исполнения наказания продолжают расследовать дело в ростовском СИЗО. Следственные действия не влияют на работу изолятора, он функционирует в штатном режиме.

В СИЗО Ростова-на-Дону арестанты захватили двух сотрудников.

Во время штурма злоумышленников ликвидировали. Работники ведомства не получили серьезных травм, одному из них потребовалась медицинская помощь.

Известно, что у преступников были с собой флаг «Исламского государства»* и головные повязки. Их передали заключенным под видом полотенец.

* запрещенная в России террористическая организация

ФСИН СИЗО
17 июня 2024, 10:25
Скрывавшегося 12 лет экс-главу департамента Минсельхоза поймала ФСБ
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ задержали экс-начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских. Он скрывался от правоохранителей 12 лет и находился в международном розыске, сообщили в пресс-службе ведомства.

В розыск Донских объявляли по подозрению в организации хищения в 2007–2011 годах более двух миллиардов рублей. Речь идет о средствах АО «Росагролизинг» и Россельхозбанка, напомнили в ФСБ.

Соучастников Донских ранее задержали и заключили под стражу в рамках возбужденных ранее уголовных дел, продолжили в ведомстве. Чиновник при этом смог скрыться от органов предварительного следствия.

В дальнейшем Правобережный районный суд Липецка признал подельников Донских виновными в хищении средств «Росагролизинга». Деньгами завладели через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы.

Помимо этого, фигурантов признали виновными в невозврате кредитов, полученных в Россельхозбанке. Обвиняемые получили девять и 11,5 года лишения свободы.

Советский районный суд Липецка вынес постановление об аресте Донских, добавили в ведомстве. Сейчас следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательств, а также и установление других соучастников преступления продолжается.

ФСБ

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