Журналистов Анина и Фомину объявили в розыск в России

Информация о журналистах появилась в базе розыска МВД России. Фомину и Анина** начали разыскивать по статьям Уголовного кодекса России. В чем именно их обвинили, правоохранители не уточнили.

Анин** возглавлял редакцию «Важных историй»*.

RT выяснил, что издание работало на Organised Crime and Corruption Reporting Project - организацию, финансируемую МИД Великобритании и Госдепом США. Фомина в разное время сотрудничала с «Важными историями»*, «Новой газетой» и телеканалом «Дождь»*.

В Госдуме предложили признать нежелательной работу фонда актера Джорджа Клуни. Его представитель призвала арестовывать российских журналистов.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.