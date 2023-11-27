Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии

В Тверском районном суде Москвы прошло первое заседание по делу предполагаемого организатора дорогих свиданий с вымогательством в кафе «Кактус Лаундж» Арама Асатряна. Его обвинили в шести случаях вымогательства организованной группой, передал «Коммерсант».

По данным следствия, Асатрян руководил не только группой мошенников, но и заведением, несмотря на оформленную документацию на Антона Ульянова. Правоохранительные органы считают, что по указанию задержанного с мужчинами девушки знакомились в интернете и приводили в кафе. Посетителям приносили завышенный счет и вымогали деньги у тех, кто отказывался платить.

Адвокат Асатряна Сергей Грошев заявил, что его подзащитный не имеет к заведению никакого отношения и вину свою не признает.

Известно, что кафе открыли в прошлом году на на 1-й Тверской-Ямской улице. По данному делу уже задержали сообщников подозреваемого. Асатряна заключили под стражу только в сентябре 2023 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее москвичка помогла «раскрыть» еще одно кафе на проспекте Мира , в которой разводили мужчин на деньги по той же схеме.