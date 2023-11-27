Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии
Басманный суд Москвы вынес приговор администраторам ресурса «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.
Женщинам предъявили обвинение в вымогательстве. Архарова получила 4,5 года, а Баязитова - пять лет колонии общего режима.
Басманный суд Москвы вынес приговор администраторам ресурса «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой.
Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.
Прокурор запрашивал журналистке Баязитовой 14 лет тюрьмы, а медиатехнологу Архаровой - 13 лет. Их соучастница, Инна Чурилова, согласилась сотрудничать со следствием и получила четыре года условно. Суд состоялся летом 2023 года.
Трех женщин арестовали и поместили в СИЗО летом 2022 года после заявления топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Он сообщил, что фигурантки требовали у него значительную сумму денег за то, чтобы негативная информация об Ушакове не появлялась в Telegram-каналах.