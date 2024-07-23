23 июля 2024, 01:11

Журналистке Курмашевой вынесли приговор по делу о фейках про российскую армию

РИА «Новости»
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Суд в Тарастане приговорил редактора «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву к  6,5 года лишения свободы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвинительный приговор журналистке вынесли 19 июля. Ее обвинили в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Фейки содержались в книге, которую она выпустила.

Курмашеву арестовали в октябре 2023 года. Также известно, что у женщины есть американское гражданство. До этого власти США запросили доступ и материалы дела журналистки. Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Мэттью Миллер, в Штатах встревожились из-за ареста женщины.

* признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией

Суд Приговоры
23 июля 2024, 01:32
Участника драки около школы в Кореновске арестовали
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Участника драки возле школы в Кореновске арестовали правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по Краснодарскому краю.

В публикации ведомства отметили, что 21 июля в отдел МВД по Кореновскому району поступили данные о потасовке рядом с учреждением. На место ЧП оперативно выехали полицейские.

«Местный житель пояснил, что неизвестный человек в ходе конфликта нанес ему телесные повреждения. Стражи порядка установили и задержали нарушавшего общественный порядок гражданина 2004 года рождения», - заявили в сообщении пресс-службы.

В отношении правонарушителя составили административный протокол о хулиганстве. Ему назначили наказание в виде ареста на пять суток.

Ранее группа мигрантов напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его шофера в Самаре. После драки иностранцы убежали.

Драки Школы Полиция Краснодарский край
22 июля 2024, 17:35
Сооснователю Рунета Солдатову дали два года за злоупотребление полномочиями
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Сооснователь Рунета Алексей Солдатов получил два года колонии за злоупотребление полномочиями. Приговор вынес Савеловский районный суд Москвы.

Подсудимому грозило до четырех лет лишения свободы, но он получил два года колонии общего режима. Об этом рассказала РБК его адвокат Екатерина Чупарнова.

«Приговоры вынесли и другим фигурантам, бизнес-партнерам Солдатова Евгению Антипову и Андрею Шкиттину», - сообщили авторы материала.

Изначально фигурантов обвиняли в мошенничестве, но после статью изменили на более мягкую. Уголовное дело возбудили в 2019 году.

Ранее по делу о злоупотреблении полномочиями оправдали кировского экс-губернатора Никиту Белых. Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы, но затем производство по делу прекратили за отсутствием состава преступления.

Белых вышел из тюрьмы после восьмилетнего наказания. В июле 2024 года экс-губернатор Кировской области отправился на новую работу.

Уголовное дело Суд Адвокаты Преступления Тюрьмы Приговоры Работа Москва
22 июля 2024, 16:02
Устроившего пожар в квест-комнате в Махачкале задержали
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Правоохранители задержали 18-летнего аниматора, который проводил закончившийся гибелью двух девушек квест в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, аниматор поджег перчатку и бросил ее на пол, возле емкости с горючим. В результате пожара две посетительницы сгорели заживо, один мужчина получил ожоги. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый на допросе подробно рассказал об обстоятельствах случившегося.

Одну из погибших девушек организаторы приковали цепью к стулу. Пожар вспыхнул в ночь на 22 июля в заведении «Дом ужасов», специализирующемся на хоррор-квестах.

Уголовное дело Дагестан Пожары Полиция Следственный комитет России
22 июля 2024, 13:55
Мужчина пырнул ножом в живот свою супругу у московского ТЦ
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Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который несколько раз ударил ножом в живот свою жену. Подозреваемый признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Мужчина поссорился со своей супругой возле торгового центра на юго-западе столицы. Он напал на нее с ножом и нанес ей несколько ударов. Женщину доставили в больницу.

Сотрудники Росгвардии получили приметы нападавшего и по горячим следам задержали его. Им оказался 22-летний мужчина. На камеру он сознался, что пырнул супругу ножом, но не смог объяснить, почему это сделал. Также молодой человек заявил, что не помнит, сколько именно раз ее ударил.

Ранее 38-летний петербуржец ранил ножом 17-летнего подростка , который заступился за женщину. Нападавший преследовал горожанку, которая укрылась в квартире у соседки. Пьяный злоумышленник не смог добраться до женщины, но напал на молодого человека. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Преступления Росгвардия Москва

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