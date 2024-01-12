Журналиста Серафимова объявили в розыск после сотрудничества со СМИ-иноагентами

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в базе.

Какая именно статья - не уточняется. Как сообщало РИА «Новости» , журналист сотрудничал со СМИ-иноагентами. Ранее Серафимов сам сообщал, что стал фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Он связал это с тем, что призывал людей не ходить в военкоматы.

Ранее в розыск объявили сбежавших из России фехтовальщиков. Сергей и Виолетта Бида служили в Росгвардии, но самовольно оставили службу. В отношении них возбудили уголовное дело , шпажистам грозит до 10 лет тюрьмы. Однако Мать Биды уверяла, что у фехтовальщика было разрешение на выезд из страны.

Сейчас спортсмены находятся в США и надеются получить американское гражданство. Сергей даже мечтает выступить за Соединенные Штаты на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако у него не так много времени, чтобы пройти все процедуры.