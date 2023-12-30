Жителю Подмосковья предъявили обвинение в убийстве отца Легойды

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На допросе 25-летний обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что убил пенсионера 29 декабря, после чего похитил у пожилого мужчины 100 тысяч рублей. Злоумышленник оставил тело на обочине дороги.

Следователи и криминалисты провели осмотры и изъяли у подозреваемого образцы для сравнительного исследования.

«Следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в ведомстве.

Тело Романа Легойды с резаными ранами нашли в районе СНТ «Мещерино-Чурилково» Ленинского городского округа. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления в кратчайшие сроки. СК поручил взять ход расследования на особый контроль.