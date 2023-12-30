30 декабря 2023, 13:09

Жителю Подмосковья предъявили обвинение в убийстве отца Легойды

Пресс-служба Следственного комитета
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Жителю Ленинского городского округа предъявили обвинение в убийстве 90-летнего отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

На допросе 25-летний обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что убил пенсионера 29 декабря, после чего похитил у пожилого мужчины 100 тысяч рублей. Злоумышленник оставил тело на обочине дороги.

Следователи и криминалисты провели осмотры и изъяли у подозреваемого образцы для сравнительного исследования.

«Следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в ведомстве.

Тело Романа Легойды с резаными ранами нашли в районе СНТ «Мещерино-Чурилково» Ленинского городского округа. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления в кратчайшие сроки. СК поручил взять ход расследования на особый контроль.

Убийства Россия Следственный комитет России Ленинский округ
30 декабря 2023, 12:30
Прокуратура проконтролирует расследование дела об убийстве отца Легойды
Пресс-служба Следственного комитета
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Видновская городская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела об убийстве 90-летнего отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по Московской области.

Прокуроры также оценят результаты расследования.

Тело Романа Легойды с резаными ранами нашли в районе СНТ «Мещерино-Чурилково» Ленинского городского округа накануне, 29 декабря. Правоохранители оперативно приступили к разыскным мероприятиям. СК России поручил взять ход расследования под особый контроль. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 25-летний мужчина. Во время допроса он признал вину и рассказал, что попросил Легойду-старшего подвезти его до магазина, а затем остановил на полдороге и стал, угрожая ножом, требовать денег. Однако Роман Легойда не спешил сдаваться и попытался вырвать у злоумышленника нож. Началась борьба, во время которой Легойду убили.

По предварительным данным, подозреваемый похитил у жертвы 100 тысяч рублей.

Убийства Прокуратура РФ
30 декабря 2023, 10:29
Мужчину задержали по подозрению в убийстве матери на северо-западе Москвы
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В Северо-Западном административном округе Москвы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Предположительно, он зарезал собственную мать, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в пятницу вечером в квартире одного из жилых домов, расположенных на улице Барышиха, пьяный 37-летний мужчина поссорился со своей 59-летней мамой. Во время конфликта он несколько раз ударил женщину ножом. От полученных ранений пострадавшая умерла на месте.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что в ближайшее время суд арестует подозреваемого.

Накануне в Россию из Турции экстрадировали жителя Москвы, которого обвинили в убийстве супруги и незаконном обороте наркотиков. Мужчина предстанет перед судом в ближайшее время. В декабре 2022 года мужчина несколько раз ударил свою жену в квартире на Затонной улице. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело нашел отец, который решил проведать дочь.

Задержания Убийства Москва 2023
30 декабря 2023, 08:52
Подозреваемый в убийстве отца Легойды признал вину
Пресс-служба Следственного комитета
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Подозреваемый в убийстве 90-летнего отца бывшего главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды признал вину. Видео задержания и допроса опубликовала пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

Двадцатипятилетний мужчина рассказал, что попросил Романа Легойду подвезти его до магазина.

«Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. <…> Я сказал ему: „Давай деньги“. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все, я его убил», - сообщил подозреваемый.

По предварительным данным, он похитил у Легойды-старшего 100 тысяч рублей.

Ранее о задержании предполагаемого убийцы сообщило МВД России. Подмосковные полицейские провели эту операцию в кратчайшие сроки.

Тело Романа Легойды с колото-резаными ранами нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. Правоохранители оперативно прибыли на место. По факту убийства возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.

Задержания Уголовное дело Убийства Деньги
30 декабря 2023, 05:03
Подозреваемый в убийстве Романа Легойды украл у него 100 тысяч рублей
Unsplash
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Стали известны подробности убийства отца журналиста Владимира Легойды 90-летнего Романа Легойды. Как сообщили в СК РФ, задержанный совершил преступление с целью кражи, он похитил у жертвы 100 тысяч рублей.

«Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители добавили, что часть денег обнаружили на съемной квартире подозреваемого.

В настоящий момент следователи и криминалисты проводят допрос задержанного.

Убийства

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