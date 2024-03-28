Жителям Южно-Сахалинска вынесли приговор за экстремизм

Их судили по статье 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней». Имея авторитет среди земляков один из преступников в 2022 году создал на территории Сахалина ячейку запрещенной в России международной экстремистской религиозной организации. Он привлек еще одного мигранта и вместе с ним занялся пропагандой, распространением специализированной литературы и проведением конспиративных собраний.

ФСБ задержала мужчин в феврале 2023 года. Суд приговорил лидера ячейки к шести годам тюрьмы, его подельника - к 2,5 года. Приговор вступил в силу.

В Ростове-на-Дону задержали пятерых участников ячейки экстремистской организации. Они промышляли вербовкой.