Жителя Удмуртии заподозрили в убийстве сына и дочери из мести жене

По версии следствия, мужчина, «испытывая личную неприязнь к супруге», утром 18 ноября ударил ножом в сердца их спящих детей. Оба умерли. Отец скрылся, однако правоохранители задержали его в лесу.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и готовят материалы для предъявления обвинения, а также ходатайство в суд о взятии мужчины под стражу.

Ранее жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве дочери, жены и матери. Соседи утверждали, что в семье не было особых проблем.