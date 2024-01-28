28 января 2024, 11:43

Жителя Саранска заподозрили в убийстве двоих мужчин из-за громкой музыки

Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости

В Саранске задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в двойном убийстве. Предположительно, он жестоко расправился с двумя молодыми людьми из-за громкой музыки, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Мордовия.

По данным ведомства, ночью 27 января рядом с припаркованным автомобилем у дома на проспекте 50-летия Октября нашли два трупа 28-летних мужчин. На их телах зафиксировали ножевые ранения.

Следователи подозревают в убийстве жителя дома, рядом с которым лежали трупы. По версии СК, молодые люди, находясь в салоне машины, громко слушали музыку. Это не понравилось соседу, он вышел на улицу с ножом и зарезал нарушителей покоя.

Сейчас подозреваемого допрашивают правоохранители, против него возбудили уголовное дело о двойном убийстве. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Балашихе суд приговорил 27-летнего местного жителя к 20 годам колонии строгого режима. Он поджег квартиру с тремя людьми и ограбил пенсионерку.

Убийства Полиция
28 января 2024, 00:37
Сжегших бабушку в Ступине подростков арестовали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тушинский районный суд Москвы арестовал подростков, которых обвинили в поджоге жилого дома в городе Ступино в Московской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции столицы.

Двум подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу: на два месяца первому обвиняемому и на один месяц 28 суток второму. Еще одного фигуранта отправили под домашний арест до 23 марта.

В ночь на 22 января подозреваемые бросили коктейль Молотова в окно частного дома. Постройка сразу загорелась, пламя распространилось на 120 квадратных метров. В итоге жилище полностью сгорело. Пожарные обнаружили внутри тело 73-летней женщины.

По предварительным данным, подростки специально приехали из Коломны для поджога. Они получили заказ через мессенджер. Все трое фигурантов уголовного дела нигде не работают и не учатся.

Уголовное дело Поджоги Суд Ступино
27 января 2024, 19:21
Трепова останется в СИЗО до нового суда
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Осужденная на 27 лет колонии общего режима Дарья Трепова останется в следственном изоляторе до нового судебного заседания. Об этом сообщил источник Пятого канала.

Девушке несколько дней назад вынесли приговор по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Но пока приговор не вступил в законную силу, этапировать Трепову нельзя.

Telegram-канал Shot сообщал, что осужденную планируют перевести в женскую исправительную колонию № 2 в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области.

Суд 25 января приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей. Также девушка должна выплатить 16,495 миллиона рублей по искам пострадавших в результате взрыва.

Теракт в Северной столице произошел весной прошлого года. Татарский организовал в кафе тематический вечер, на который пришла Трепова. Она вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку. Татарский погиб на месте от полученных травм.

Суд Взрывы Приговоры СИЗО Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
27 января 2024, 18:51
Жителя Балашихи отправили в колонию на 20 лет за поджог квартиры с тремя людьми
Читайте нас в: Google Новости
В Балашихе суд приговорил 27-летнего местного жителя к 20 годам колонии строгого режима. Он жестоко расправился с тремя людьми и ограбил пенсионерку, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, осенью 2022 года пьяный мужчина ночью заявился в квартиру к своей знакомой. Между ними сразу же произошел конфликт из-за давней взаимной личной неприязни. Во время ссоры гость избил хозяйку, облил ее и квартиру, в которой были еще двое мужчин, заранее приготовленной горючей жидкостью, поджег и скрылся. В результате три человека погибли.

Летом того же года обвиняемый вместе с подельниками днем зашел в квартиру пенсионерки под видом слесаря, якобы чтобы проверить трубы. Соучастники втерлись в доверие к женщине и украли ее кошелек с 50 тысячами рублей.

Ранее в Подмосковье обнаружили тело пропавшей в Электростали девушки. До этого она с подругой гуляла в центре столицы, а затем села в метро и отправилась к электричке, отходившей от станции «Серп и молот».

Убийства Суд Преступления Приговоры Балашиха
27 января 2024, 15:47
«Найдена, погибла». В Подмосковье обнаружили тело пропавшей в Электростали девушки
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Девушку, пропавшую в Электростали, обнаружили мертвой. Об этом сообщили на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Жительница Подмосковья пропала 22 января 2024 года. К поискам девушки подключили волонтеров - они двое суток прочесывали местность и опрашивали возможных свидетелей.

«Найдена, погибла. Отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким», - сообщили волонтеры.

По данным паблика «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК», вечер 21 января погибшая провела в компании подруги. Девушки гуляли в центре столицы. Затем женщина села в метро и отправилась к электричке, отходившей от станции «Серп и молот».

В поезде девушка проспала свою остановку и доехала до Электростали. Там она решила вызвать такси до дома. После того, как женщина села в машину, ее никто не видел. По предварительным данным, с девушкой расправился водитель.

Ранее стало известно, что следователи заподозрили жителя Егорьевска в убийстве своего знакомого. Орудием расправы оказался шнур от зарядки.

Убийства Волонтеры Преступления Женщины Электросталь

Новости по теме