Жителя Приморья обвинили в шпионаже

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«Обвиняемый находится под стражей. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - сообщили силовики.

По заданию кураторов приморец, выяснили правоохранители, собирал и передавал данные об объектах военной инфраструктуры. Получал ли он за эти деньги, в ФСБ не уточнили. Правоохранители пришли к выводу, что мужчина осознавал опасность своих действий и понимал, что выданную им информацию могли использовать в преступных целях. Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Государственная измена».

В Крыму украинца Сергея Цыгипу приговорили за шпионаж к 13 годам тюрьмы. Он снабжал Службу безопасности Украины информацией о передвижении военной техники.