Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей по пути в Каширу

Задержанным оказался житель деревни Топканово. Он недавно отбыл срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году.

Во время следственных действий по камерам видеонаблюдения удалось установить маршрут пропавшей женщины, а также сопоставить передвижение автомобилей на этом же участке пути. Под подозрение попал 72-летний мужчина, в багажнике его машины обнаружили следы крови. На вещах потерпевшей, найденных в соседнем населенном пункте, выявили генотип подозреваемого.

«В настоящее время с мужчиной работают следователи и криминалисты. Продолжаются масштабные поисковые мероприятия с целью обнаружения тела потерпевшей», - сообщили в ведомстве.

Об исчезновении 70-летней женщины заявила ее дочь. Пенсионерка 23 декабря выехала из столицы в Каширу на электричке, а через несколько часов позвонила дочери и сообщила, что на нее напал неизвестный. После этого женщина перестала выходить на связь.