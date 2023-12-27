27 декабря 2023, 16:01

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей по пути в Каширу

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В Московской области задержали 72-летнего мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей по пути в Каширу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Задержанным оказался житель деревни Топканово. Он недавно отбыл срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году.

Во время следственных действий по камерам видеонаблюдения удалось установить маршрут пропавшей женщины, а также сопоставить передвижение автомобилей на этом же участке пути. Под подозрение попал 72-летний мужчина, в багажнике его машины обнаружили следы крови. На вещах потерпевшей, найденных в соседнем населенном пункте, выявили генотип подозреваемого.

«В настоящее время с мужчиной работают следователи и криминалисты. Продолжаются масштабные поисковые мероприятия с целью обнаружения тела потерпевшей», - сообщили в ведомстве.

Об исчезновении 70-летней женщины заявила ее дочь. Пенсионерка 23 декабря выехала из столицы в Каширу на электричке, а через несколько часов позвонила дочери и сообщила, что на нее напал неизвестный. После этого женщина перестала выходить на связь.

Убийства Кашира Следственный комитет России
27 декабря 2023, 14:28
Приговор по делу об обороте 40 килограммов наркотиков вынесли в Подмосковье
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Московский областной суд вынес приговор 35-летнему жителю Саратовской области и 27-летнему жителю Краснодарского края за незаконные производство, приобретение, хранение и покушение на сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Правоохранители изъяли из оборота около 40 килограммов наркотических веществ и их прекурсоров.

Суд установил, что мужчины вместе с соучастниками купили землю и дом в Егорьевске и оборудовали там химическую лабораторию для изготовления и хранения синтетических наркотиков для сбыта. Правоохранители пресекли деятельность лаборатории в октябре 2022 года.

Жителя Саратовской области приговорили к 14 годам в колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Уроженец Краснодарского края получил 19 лет в колонии особого режима и штраф в 400 тысяч рублей. Землю и дом, где находилась лаборатория, конфисковали в доход государства как предмет преступления. Приговор пока не вступил в силу.

Уголовное дело в отношении сообщников двух мужчин выделили в отдельное производство.

Ранее полиция задержала жителя Курганской области по подозрению в сбыте наркотиков. У него нашли более 31 килограмма N-метилэфедрона.

Наркотики Суд Видео Приговоры
27 декабря 2023, 09:15
Уголовное дело возбудили после убийства матери бойца СВО в Набережных Челнах
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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летней матери участника спецоперации в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Об убийстве стало известно накануне. Как писали СМИ, женщина признавалась сыну, что хочет развестись с мужем, поскольку влюбилась в уроженца Средней Азии. Предположительно, ее новый возлюбленный вместе с младшим братом и совершили преступление, а затем решили избавиться от тела по частям. На камеру видеонаблюдения попали двое мужчин, выносящих странный пакет. Источник «360» указал, что один из подозреваемых уже покинул Россию.

Подозреваемых - двух граждан Узбекистана 22 и 37 лет - объявили в розыск. О ходе расследования доложат главе СК России Александру Бастрыкину.

Уголовное дело Убийства Татарстан СК РФ Следственный комитет России
27 декабря 2023, 03:33
Число тяжких преступлений среди мигрантов выросло в 2023 году
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа особо тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году. Об этом он рассказал на совещании, посвященном предварительным результатам годовой работы территориальных подразделений. Материалы с мероприятия опубликовали на сайте СК РФ.

«Бастрыкин озвучил данные о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, отметив увеличение числа особо тяжких деяний. В связи с этим ведомством принимаются активные меры», - отметили в ведомстве.

По информации СК России, в 2023 году следственные подразделения расследовали 136 тысяч преступлений, 68 тысяч из которых - тяжкие или особо тяжкие.

Ранее трех мигрантов осудили за участие в схеме сбыта наркотиков в Тюменской области. Фигуранты организовали группу для распространения запрещенных веществ. Очередную партию с наркотиками они унесли из тайника в Курганской области. Во время обысков у подозреваемых нашли 500 граммов героина. В итоге двое злоумышленников получили по девять лет заключения под стражу, а третий - 11 лет.

Мигранты Преступления СК РФ
26 декабря 2023, 23:59
Полковнику Росгвардии запросили 7 лет тюрьмы после поставки комплексов для Крымского моста
РИА «Новости»
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Государственное обвинение запросило для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова семь лет заключения. Его обвинили в отправке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, передала Газета.ru.

Кроме этого, прокурор попросил лишить подсудимого звания полковника и государственных наград, а также запретить Волкову занимать руководящие посты на протяжении трех лет после окончания наказания. При этом сам подозреваемый не признал вину.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в суд поступило дело Волкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями во время обеспечения обороны моста в Крыму. Как выяснило следствие, он закупил комплексы «Орел-БПЛА» для защиты сооружения от дронов. Сумма закупки составила 400 миллионов рублей.

Однако купленные средства не могли противостоять технике противника по своим характеристикам. В итоге объекты остались незащищенными должным образом.

Правоохранительные органы задержали Волкова в марте в своем кабинете в Москве.

Суд Беспилотники Крымский мост Крым Деньги

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