Жителя Подмосковья задержали по подозрению в госизмене

В операции по поимке возможного шпиона участвовали УФСБ России по Чувашии и управление «К» четвертой службы ФСБ России. Уроженец Московской области разделял взгляды украинской националистической организации и, по версии следствия, передавал ей важные для безопасности России сведения - о предприятиях Подмосковья и Калужской области, объектах Минобороны.

Мужчину также обвинили в спонсировании украинских бойцов. Следователи выяснили, что с января по декабрь 2023 года он переводил им деньги. Возбудили уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Подозреваемого задержали.

Жителя Комсомольска-на-Амуре за госизмену приговорили к 9,5 года колонии строгого режима. Он собирался передать украинским спецслужбам информацию о военных объектах.