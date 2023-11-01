01 ноября 2023, 10:49

Жителя Подмосковья осудили на 18 лет за жестокое убийство

Pxhere
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Проживающего в Егорьевске 33-летнего мужчину признали виновным в совершении жестокого убийства соседки и других преступлениях. Суд приговорил его к 18 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Преступник 29 октября 2021 года поссорился с соседом и в ходе конфликта попытался ударить его ножом. Пострадавший оказал злоумышленнику сопротивление и уехал на автомобиле с места происшествия.

В декабре 2021 года подсудимый также повздорил с соседкой и спланировал ее убийство. Преступник проник в ее квартиру, когда женщина осталась дома одна, и ударил ее тупыми предметами. После этого мужчина задушил соседку и вернулся к себе домой. Убийца попытался избавиться от следов преступления и выбросил фрагмент одежды с уликами.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет один месяц с отбыванием в колонии строго режима», - отметили в пресс-службе.

Ранее в селе Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа задержали местного жителя. По версии следствия, мужчина до смерти избил своего 25-летнего друга, с которым тот выпивал.

Убийства Суд Преступления Егорьевск
01 ноября 2023, 11:05
Полиция задержала дебошира с ножом в центре Москвы
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Московские полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на прохожего с ножом и перцовым баллончиком на улице Арбат. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, злоумышленник вступил в словесный конфликт с другим человеком и использовал газовый баллончик, распылив его в лицо потерпевшему. О произошедшем рассказали свидетели.

Полиция изъяла у мужчины нож и перцовый баллончик, просмотрела записи с камер видеонаблюдения и опросила свидетелей и потерпевшего. После этого задержанного доставили в участок. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее мужчина избил пассажира палкой на станции «Подсолнечная» в Подмосковье.

Драки МВД РФ Поножовщины Москва 2023
01 ноября 2023, 08:59
Мужчина забрал оружие из пункта выдачи в Лупполово и отказался платить
Unsplash
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Сотрудница пункта выдачи заказов из Всеволожского района Ленинградской области пожаловалась в полицию на клиента, который получил посылку и ушел, отказавшись платить. Он забрал пистолет, кобуру и ножи, сообщил сайт 78.ru.

Мужчина оформил заказ в пункт выдачи в деревне Лупполово. За 44 тысячи рублей ему прислали пистолет Glock, кобуру для скрытого ношения и три ножа. Оплата не прошла, так как на карте не хватало денег.

Клиент отказался платить с другого счета или наличными и просто ушел, заявив, что деньги придут. Работница пункта не решилась останавливать человека с оружием и отпустила, а потом обратилась в полицию.

В Санкт-Петербурге подростки играли с ракетницей. В какой-то момент она выстрелила в лицо одному из них и повредила глаза.

Родственники пострадавшего сказали, что мальчики купили пиротехнику на маркетплейсе.

Ленинградская область Магазины Оружие Полиция
01 ноября 2023, 08:55
Российского экс-футболиста поймали с полкило наркотиков в Краснодаре
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Бывшего защитника «Краснодара» и «Локомотива» Алексея Бугаева задержали с полкило наркотических веществ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Краснодарские сотрудники полиции досмотрели 42-летнего экс-футболиста и нашли у него в кармане пакет с порошком, который оказался наркотиком мефедроном. Звезду «Торпедо» и других футбольных клубов арестовали на семь суток. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Бугаев завершил профессиональную карьеру футболиста в 2010 году, когда расторг контракт с ФК «Краснодар».

Ранее житель Москвы попытался провезти рюкзак с синтетическими наркотиками в метро. Сотрудники метрополитена на станции «Проспект мира» обнаружили у него полкило мефедрона. Злоумышленник собирался расфасовать запрещенные вещества и сбыть их с помощью тайников. Правоохранители изъяли порошок и задержали москвича за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Наркотики Преступления Футбол
01 ноября 2023, 05:10
Стало известно, откуда в квартире убитых пенсионеров из Екатеринбурга взялось 7 миллионов
Pixabay
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Появились новые подробности убийства пожилой пары в Екатеринбурге — у убитых украли семь миллионов рублей. Местная интернет-газета Е1 сообщила, что супруги хранили наличные деньги дома, и об этом знали участковый и соседи.

Появились новые подробности убийства пожилой пары в Екатеринбурге - у убитых украли семь миллионов рублей. Местная интернет-газета Е1 сообщила, что супруги хранили наличные деньги дома, и об этом знали участковый и соседи.

По версии следствия, преступник убил пенсионеров с целью наживы, он знал о наличности, хранившейся дома. Родная сестра убитой пенсионерки рассказала, откуда у пожилых людей такая сумма.

Выяснилось, что у пары был дом, который попал под снос, и им выплатили компенсацию семь миллионов рублей. Деньги перевели на счет. Но под давлением супруга пенсионерка сняла всю сумму и хранила ее дома. Наличие крупной суммы в квартире беспокоило пожилую женщину, она периодически забывала, куда ее положила и писала заявление о краже.

«Все соседи могли слышать, что у них семь миллионов дома. Они постоянно ругались из-за них, а там слышимость в доме очень хорошая. Ну и участковый знал, раз она к нему обращалась», - рассказала сестра убитой.

Тела 85-летних пенсионеров обнаружили 28 октября. В тот же день на улице нашли тело 35-летнего участкового с тремя пулевыми ранениями.

Убийства Пенсионеры Екатеринбург

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