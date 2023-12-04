Жителя Подмосковья обвинили в убийстве родителей и краже

По данным следствия, 15 июля 2022 года 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своей матери множественные удары ножом. После этого обвиняемый убил отца, который находился в той же квартире.

Затем он устроил в квартире беспорядок, чтобы инсценировать ограбление. Перед уходом мужчина украл деньги и золотую цепочку своих родителей, после чего скрылся. Тела погибших пенсионеров обнаружили соседи.

Ранее суд приговорил к пожизненному сроку москвича, убившего родителей ради наследства. 33-летний мужчина накопил большое количество долгов по кредитам и хотел с помощью наследства расплатиться. На даче родителей в Сергиево-Посадском городском округе он сначала напал с ножом на отца, а потом задушил мать. После этого он облил помещение горючей жидкостью и оставил зажженную свечу, чтобы инсценировать пожар.