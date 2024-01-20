20 января 2024, 12:54

Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве

РИА «Новости»
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Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба главка управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Правоохранители предъявили ему обвинение по статье «Убийство двух человек». Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 17 января между 30-летним обвиняемым и двумя мужчинами 1963 и 1965 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого он нанес оппонентам многочисленные удары колюще-режущим предметом, те скончались.

После убийства подозреваемый поджег квартиру и скрылся, однако его задержали правоохранители.

«Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и допросили свидетелей по делу. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы», - отметили в краевом СК.

В декабре жителя Тюмени приговорили к пожизненному заключению за убийство нового мужчины бывшей супруги и экс-тещи.

Убийства Пермь Следственный комитет России
20 января 2024, 10:00
Глава СК запросил доклад об ударе током школьника в Воронеже
Unsplash
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании факта поражения током школьника в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, ЧП произошло во время репетиции в одной из музыкальных студий в Воронеже, 13-летнего ребенка ударило электротоком, его доставили в больницу.

«Председатель Следственного комитета дал поручение главе Следственного управления по Воронежской области доложить об установленных обстоятельствах и ходе расследования», - сообщили в пресс-службе.

СК в связи с ситуацией завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья или жизни граждан.

Школьник получил удар током в гитарной студии, сообщал «360». Мальчик пытался настроить электрогитару. Мать пострадавшего отмечала, что сейчас подросток находится на обследовании, медики установят тяжесть травм.

Уголовное дело Электричество Школьники Следственный комитет России
20 января 2024, 08:34
Застрелившему сослуживца участнику СВО вынесли оправдательный приговор
РИА «Новости»
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Оправдательный приговор вынесли присяжные участнику спецоперации, которого обвинили в убийстве сослуживца. Об этом сообщил «Коммерсант».

Присяжные заседатели Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно признали невиновным уроженца Чечни Зайнди Такаева, который проходил по обвинению в убийстве контрактника из Дагестана Магомеда Шахбанова.

Присутствовавший на заседании адвокат военнослужащего сообщил, что Такаева освободили из-под стражи в зале суда, ему предоставили право на реабилитацию.

Представители уроженца Дагестана и сторона обвинения с вердиктом не согласились, они намерены обжаловать его в Южном окружном военном суде. По мнению авторов апелляции, на присяжных могли оказать давление.

Такаева обвиняли в убийстве сослуживца в ЛНР в июне 2022 года. Свидетели сообщали, что он выстрелил в голову Шахбанову. В свою очередь обвиняемый настаивает, что открыл ответный огонь, когда по нему начали стрелять из кустов.

Ранее суд на Сахалине дал семь лет колонии военнослужащему , который самовольно покинул зону СВО.

Суд Военные
20 января 2024, 01:57
Человек погиб при поножовщине в пригородном поезде из Москвы
РИА «Новости»
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Конфликт с применением холодного оружия в электропоезде Москва — Сергиев Посад закончился гибелью одного из пассажиров. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

По данным издания, в пригородном поезде Москва - Сергиев Посад произошел конфликт между двумя пассажирами. Один из них ударил второго ножом и скрылся. В результате полученных травм пострадавший скончался.

Позже полиция задержала злоумышленника в поселке Монино. Им оказался 55-летний мужчина из Волгоградской области, неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побои. Задержанный заявил, что в ходе конфликта его оппонент угрожал ему ножом, а он смог перехватить оружие, ранить противника и убежать.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

В марте 2023 года 63-летний мужчина толкнул под электропоезд 15-летнего парня на станции метро «Киевская» в Москве. Подросток не пострадал, а злоумышленника задержали.

Объяснить причины своего поступка он не смог.

Конфликт с применением холодного оружия в электропоезде Москва - Сергиев Посад закончился гибелью одного из пассажиров. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

Драки Убийства Сергиев Посад Мужчины Оружие Поножовщины Поезда Полиция Москва
20 января 2024, 00:30
Обманутого мошенниками петербуржца арестовали за поджог чужих дверей
Pxhere
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Колпинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца мужчину, поджигавшего чужие двери по указанию «сотрудника Росфинмониторинга». Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба объединенных судов города.

По словам обвиняемого, в декабре 2023 года с ним по телефону связались якобы от мобильного оператора, сообщив, что заканчивается срок договора на обслуживание сим-карты.

Злоумышленники обманом получили его паспортные данные. Потом ему позвонили якобы с портала госуслуг, сообщив, что мошенники оформили на него кредиты. Петербуржец поверил и назвал коды, которые пришли ему на телефон, чтобы это прекратить, но дальше ему позвонил уже якобы сотрудник Росфинмониторинга, заявивший, что нужно взять другие кредиты.

Звонки не прекратились, но на этот раз с ним связался якобы следователь, отметивший, что надо выполнять задачи Росфинмониторинга, имеющие государственную важность.

Важной госзадачей, как потом выяснилось, оказалось требование договориться с одним мужчиной о сотрудничестве, а в случае его отказа - поджечь ему двери. В первый раз обвиняемый перепутал двери, а на следующий день поджег не только нужную дверь, но и соседскую.

«Маме с папой я ничего не говорил», - признался арестованный.

В пятницу, 19 января, ему предъявили обвинение, уточнили в пресс-службе.

Ранее уголовное дело возбудили в Подмосковье после сообщений о поджоге дома участника спецоперации в Истре.

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