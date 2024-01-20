Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве

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Правоохранители предъявили ему обвинение по статье «Убийство двух человек». Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 17 января между 30-летним обвиняемым и двумя мужчинами 1963 и 1965 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого он нанес оппонентам многочисленные удары колюще-режущим предметом, те скончались.

После убийства подозреваемый поджег квартиру и скрылся, однако его задержали правоохранители.

«Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и допросили свидетелей по делу. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы», - отметили в краевом СК.

В декабре жителя Тюмени приговорили к пожизненному заключению за убийство нового мужчины бывшей супруги и экс-тещи.