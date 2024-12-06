06 декабря 2024, 17:49

Жителя Оренбурга задержали при попытке продать сына за 1,5 миллиона рублей

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Правоохранительные органы в Оренбурге задержали местного жителя, подозреваемого в попытке продажи полуторагодовалого сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 6 декабря 21-летний мужчина попытался продать сына 2023 года за 1,5 миллиона рублей. Незаконную сделку пресекли полицейские.

Против фигуранта завели уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии». Ребенка отвезли в больницу, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Представитель МВД Ирина Волк добавила в Telegram-канале , что злоумышленник несколько дней назад договорился о продаже сына желающим. Мать ребенка сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Во время передачи денег силовики задержали подозреваемого, отметила Волк.

Ранее стало известно, что более десятка матерей из Брянской области продали отцовство мигрантам за круглую сумму.

Уголовное дело Рубль Дети Следственный комитет России
06 декабря 2024, 13:55
Чету мошенников, «лечивших» детей с ДЦП, будут судить в Москве в ближайшее время
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Уголовное дело против семейной пары, обманувшей несколько родителей с детьми, страдающими ДЦП, направили для передачи в суд. Ни муж, ни жена свою вину не признали, сообщили в ГСУ СК по Москве.

Фигурантов дела зовут Николай и Лилия Никоновы. Их обвиняют в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год Никонов, не имея медобразования, выдавал себя за специалиста, который якобы может лечить детей с ДЦП.

«Обещая вылечить ребенка 2017 года рождения, он провел курс массажей, за который в общей сумме получил более трех миллионов рублей», - уточнили в ведомстве.

На этих сеансах Николаю периодически помогала жена, а иногда делала массажи вместо него. Состояние здоровья девочки тем временем ухудшалось. В конце концов родители обратились к врачу в одну из государственных больниц.

Во время предварительного следствия выяснилось, что мошенники успели обвести вокруг пальца еще одну семью с ребенком, которому диагностировали ДЦП. У них они успели выманить за свои массажи более 500 тысяч рублей.

В СК отметили, что сначала Никоновы смогли скрыться от следствия, сбежав в другую страну. Их заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. Обнаружить чету преступников удалось в Казахстане, там их задержали и экстрадировали в Москву.

На допросе обвиняемые не признали свою вину. В настоящее время по делу собрали достаточную доказательственную базу и передали дело для направления в суд.

Дети СК РФ Москва
06 декабря 2024, 10:34
ФСБ задержала членов колумбийского картеля «Кали» с 570 килограммами кокаина
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В России задержали членов колумбийского картеля «Кали» с 570 килограммами кокаина, предназначавшегося для перевозки в государства Евросоюза. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Сотрудники Федеральной таможенной службы и ФСБ России с поличным задержали членов колумбийского картеля „Кали“ с особо крупной партией наркотиков. У них изъяли 570 килограммов кокаина, оптовая стоимость на российском черном рынке которого составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная - более 5,5 миллиарда рублей», - заявили в ведомстве.

В ФСБ отметили, что операция по борьбе с кокаиновым наркотрафиком началась несколько лет назад. Тогда оперативники выявили планы группировки изменить маршруты поставок в Европу через Россию.

Оперативная информация и таможенный контроль помогли силовикам обнаружить прибывший из Перу в Россию грузовой автомобиль в частично разобранном состоянии. В ходе проверки силовики обнаружили двух граждан, которые извлекли брикеты с кокаином из агрегатов машины и перегрузили их в контейнер Московской области для отправки в Евросоюз.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Пензенской области двух закладчиков.

Наркотики ФСБ Кокаин
05 декабря 2024, 16:44
Убитые в Сарове пенсионеры прожили вместе 20 лет
РИА «Новости»
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Жестоко убитые в Сарове пенсионеры прожили вместе 20 лет. Об этом 360.ru заявил сын погибшего от рук злоумышленника мужчины. Он подчеркнул, что в браке пожилые люди не состояли и оставались сожителями.

По данным нижегородского главка СК , убийство произошло в квартире дома на улице Ленина. В ведомстве уточнили, что неизвестный зарезал 78-летнего мужчину и отрубил голову 77-летней женщине.

Криминалисты возбудили уголовное дело. Они осмотрели квартиру на предмет улик и опросили соседей.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.


В рамках расследования уголовного дела полицейские задержали 29-летнего мужчину , подозреваемого в жестоком убийстве.

Убийства Пенсионеры Следственный комитет России
05 декабря 2024, 04:21
Бастрыкина и Колокольцева обвинили в профнепригодности из-за ареста подростка
РИА «Новости»
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За участие в драке в парке «Ходынское поле» под суд пойдет 13-летний парень. Глава Чечни Рамзан Кадыров счел это несправедливым, раскритиковал работу Следкома и МВД, сообщило агентство «Грозный-информ».

Делом против подростка занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и лично Кадыров. Правоохранители предъявили обвинение по четырем преступным эпизодам, подозреваемый находится под домашним арестом.

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с [председателем СКР Александром] Бастрыкиным и [главой МВД России Владимиром] Колокольцевым - сидят не на своих местах», - сказал глава Чечни.

Суд над подростком пройдет 18 декабря. Кадыров заверил, что он избежит наказания.

Глава Чечни выступил на прямой линии. Он приехал на мероприятие на захваченном броневике и привез с собой военнопленного.

Драки Уголовное дело МВД РФ Рамзан Кадыров Следственный комитет России Москва

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