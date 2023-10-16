Жителя Курганской области заподозрили в сотрудничестве с запрещенной украинской организацией

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«Задержан 20-летний местный житель, который сотрудничал с украинской организацией, чья деятельность запрещена на территории России», - сообщили силовики.

По версии правоохранителей, в марте 2023 года он наладил связь с представителями зарубежной организации и согласился с ней сотрудничать. Парень получил на электронную почту несколько заданий. С Украины ему выслали инструкции по диверсионной и подрывной работе, распространению проукраинских материалов, сбору информации о подразделениях ФСБ, МВД, Росгвардии, пограничников, военкоматов и воинских частей. Следственные органы возбудили уголовное дело.

В Забайкальском крае ранее задержали девушку, которая, по версии следствия, передавала информацию о передвижении российской военной техники. Она стала фигуранткой уголовного дела о госизмене.