Жителя Кубани осудят за изнасилование и убийство, которые совершил в 1991 году

По данным следствия, в сентябре 1991 года подсудимый изнасиловал семилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы, а затем, чтобы скрыть произошедшее, зарезал ее и спрятал тело.

В то время технологии не позволили установить подозреваемого, однако сейчас сотрудники Следственного комитета, проверяя нераскрытые преступления прошлых лет, провели новую экспертизу вещдоков и нашли биоматериал, совпавший со следами, изъятыми у одного из местных жителей, которому на тот момент было 22 года.

Полицейские задержали мужчину, он признал вину и в подробностях рассказал следствию, как совершил преступление.

Ранее жителя Новосибирской области задержали за убийства четырех девушек в Подмосковье в 2002 году. Он признал свою причастность к этим преступлениям.