Жителя Крыма заподозрили в сотрудничестве с СБУ

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«Задержан гражданин России, подозреваемый в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины», - отметили в центре.

По версии сотрудников спецслужб, подозреваемый размещал на территории Крыма тайники с боеприпасами по заданию СБУ. Кроме того, житель Бахчисарайского района передавал украинской стороне данные об экономической, социально-политической и военной обстановке на полуострове.

Мужчину задержали, когда тот пытался забрать взрывное устройство из тайника.

Ранее в шпионской деятельности з аподозрили жителя Приморья. По версии следствия, мужчина собирал для украинских спецслужб информацию о военной инфраструктуре в регионе. Передаваемые им данные злоумышленники могли использовать в преступных целях. Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья и провели оперативно-разыскные мероприятия.