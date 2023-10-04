Жителя Крыма приговорили к 8 годам колонии за попытку госизмены
Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Крыма Альберту Круглову, которого обвиняли в попытке госизмены и участии в деятельности террористической организации. Ему назначили восемь лет колонии. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд постановил Круглова признать виновным <…> и назначить наказание на срок восемь лет», - констатировал судья.
Во время прений гособвинитель призвал приговорить Круглова к 12 годам колонии строгого режима. Адвокат обвиняемого попросил смягчить наказание. Сам Круглов раскаялся в содеянном.
По данным следствия, летом 2018 года сотрудники спецслужбы нашли у обвиняемого дома и изъяли два самодельных устройства с поражающими элементами, которые он замаскировал под термос и бутылку. Также подсудимый в соцсетях призывал к насилию «в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности».
В рамках следствия Круглов полностью признал свою вину. Летом 2019 суд в Алуште приговорил его к одному году и восьми месяцам тюрьмы, а также штрафу в размере 60 тысяч рублей.
После освобождения Круглов два раза пытался перейти в ряды ВСУ для участия в группировке «Азов»*. Во время второй попытки его задержали на вокзале в Симферополе.
Накануне Верховный суд ДНР приговорил боевиков «Азова»* к 22 годам колонии за минометные обстрелы жилых домов Мариуполя весной прошлого года.
*«Азов» - запрещенная в России террористическая организация.