Жителя Красноярского края задержали за мошенничество на 20 миллионов рублей

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В ведомстве отметили, что жертвами мужчины стали его знакомые и друзья. Он получал денежные средства под предлогом краткосрочного инвестирования.

«Злоумышленник входил к потерпевшим в доверии, обещал им выплатить большие проценты с высокодоходных вложений, хотя не обладал познаниями в этой сфере», - говорится в сообщении.

Для поддержания легенды о прибыльности и успехе предприятия аферист периодически делал разовые выплаты со средств «инвесторов».

В отношении фигуранта завели дело по статье «Мошенничество», суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее в Москве задержали четырех сотрудников одного из автосалонов по подозрению в обмане клиентов.