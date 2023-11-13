13 ноября 2023, 07:03

Жителя Красноярского края задержали по подозрению в шпионаже

РИА «Новости»
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В Дивногорске Красноярского края задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, он передавал данные о расположении воинских частей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Государственная измена». По версии следствия, житель Красноярского края передавал Службе безопасности Украины координаты и снимки расположения воинских частей. Его задержали и поместили под стражу.

Шпионаж ФСБ Красноярский край
12 ноября 2023, 17:45
Москвич задушил собутыльника в квартире на Волоколамском шоссе
РИА «Новости»
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Житель Москвы задушил знакомого во время пьяной ссоры в квартире на Волоколамском шоссе. Погибшему было 42 года. По факту случившегося возбудили дело об убийстве, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, приятели распивали спиртное 11 ноября. Внезапно между возник конфликт. Один из них набросился на второго и начал душить. В итоге его оппонент скончался на месте происшествия. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Подозреваемого задержали в порядке 91-й статьи УК РФ. На допросе он признал вину в преступлении. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта дела под стражу.

В начале октября в Ленобласти поймали мужчину, который зарезал своего собутыльника, расчленил труп, а потом использовал части тела погибшего для приготовления супа.

Убийства Москва 2023
12 ноября 2023, 15:48
Подростки ограбили тату-студию в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге группа подростков проникла в тату-студию, забрала деньги и технику. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным источника, ЧП произошло в ночь на воскресенье, 12 ноября, на Уралмаше. Молодые люди разбили окно в помещение, забрали с ресепшена планшеты iPad и наличные деньги из кассы, после чего скрылись.

Во время проникновения один из злоумышленников порезался об стекло, на полу остались многочисленные следы крови.

В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили, что отдел полиции № 15 начал проверку по факту происшествия.

«Специалисты устанавливают причастных лиц. По результат проверочных мероприятие МВД примет обоснованное процессуальное решение», - заявили в ведомстве.

В августе прошлого года неизвестные вломились в один из сетевых магазинов на улице Титова в Екатеринбурге с целью кражи, сумму причиненного ущерба не раскрывали.

МВД РФ Екатеринбург
12 ноября 2023, 11:51
Наркомагазин заплатил полмиллиона рублей пострадавшему от угроз уральцу
Пресс-служба МВД
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Угрожавший жителю Первоуальска наркокартель перевел его семье 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за травлю. Об этом сообщило издание E1.Ru.

По информации источника, местный житель занимался сдачей своей квартиры в аренду посуточно. После визита очередных гостей он обнаружил в жилье нарколабораторию и вызвал полицию.

Организаторы начали угрожать мужчине, а однажды даже подкинули к его квартире гроб со свиной головой. В социальных сетях ему присылали сообщения с угрозами расправы и смерти.

Однако после этого он получил на счет 500 тысяч рублей в качестве извинения за ситуацию. Мужчина расценил этот шаг как возможную уловку и забирать заявление из полиции не стал.

Ранее в Новгородской области правоохранители задержали организатора подпольной лаборатории , в которой производили мефедрон. Силовики изъяли около тысячи литров прекурсоров и порядка 30 килограммов уже готового товара.

Наркотики МВД РФ Полиция
11 ноября 2023, 22:12
«Хотел, чтобы была его собственностью». Бывший бойфренд похитил и две недели пытал девушку в Уфе
Freepik
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Бывший бойфренд похитил и две недели пытал девушку-сироту в Уфе. На крики о помощи соседи вызывали полицию, но те не помогли похищенной. В итоге спасла девушку мать изверга, рассказал Telegram-канал Shot.

По данным канала, 24-летний Артур и 21-летния Азалия познакомились в Уфе, куда девушка приехала на заработки. Некоторое время они встречались, но потом Азалия решила расстаться с молодым человеком. Артур не захотел отпускать возлюбленную и заманил ее в свою квартиру под предлогом тусовки с друзьями. Так девушка оказалась в плену. Артур избил ее и заявил, что она будет либо с ним, либо ни с кем.

«Хотел, чтобы я только его собственностью была. Чтобы с ним только была. Ни с кем не общалась из друзей своих», - рассказала пострадавшая.

Издевательства продолжались в течение двух недель. Азалия кричала и звала на помощь. Соседи вызывали полицию, но Артур говорил прибывшим для проверки сотрудникам, что все нормально. Полицейские уезжали и издевательства продолжались.

Азалия - сирота, у нее нет родственников, которые могли бы заявить о ее пропаже. Спасти ее помогла мать Артура. Она пришла к сыну в гости и увидела избитую девушку. После этого мучитель сбежал, а женщина вызвала полицию.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. У нее гематомы по всему телу, трещины в позвоночнике, а глаза не открываются из-за синяков. Девушка написала заявление на бывшего бойфренда.

В Челябинской области расследуют дело против двух девушек 18 и 23 лет, которые из ревности похитили 54-летнюю женщину , отвезли в лес и заставили ее рыть себе могилу.

Полиция Избиения Домашнее насилие

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