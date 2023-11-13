Жителя Красноярского края задержали по подозрению в шпионаже

Москвич задушил собутыльника в квартире на Волоколамском шоссе

Житель Москвы задушил знакомого во время пьяной ссоры в квартире на Волоколамском шоссе. Погибшему было 42 года. По факту случившегося возбудили дело об убийстве, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, приятели распивали спиртное 11 ноября. Внезапно между возник конфликт. Один из них набросился на второго и начал душить. В итоге его оппонент скончался на месте происшествия. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Подозреваемого задержали в порядке 91-й статьи УК РФ. На допросе он признал вину в преступлении. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта дела под стражу.

В начале октября в Ленобласти поймали мужчину, который зарезал своего собутыльника, расчленил труп, а потом использовал части тела погибшего для приготовления супа.