Жителя Кемерова задержали за решение вступить в украинскую армию

По версии следствия, 36-летний житель Кемерова списался в мессенджере с неустановленным координатором на Украине и подтвердил, что хотел бы поехать туда и участвовать в боевых действиях. Он заполнил анкету и подготовился к отъезду - купил лекарства, камуфляж, средства связи, билеты на поезд и самолет.

Мужчину задержали при прохождении регистрации на авиарейс. Суд постановил арестовать его по обвинению в госизмене, организации деятельности террористической организации и участии в ней.

В Вологодской области вынесли приговор 24-летнему парню за подготовку терактов в зданиях правоохранительных органов. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.