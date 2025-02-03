Жителя Химок, подозреваемого в двойном убийстве 10-летней давности, будут судить

«Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1969 года рождения, обвиняемого в убийстве двух мужчин, совершенном в 2013 году», - заявили в ведомстве.

Происшествие случилось в ночь с 3 на 4 июля. Следователи выяснили, что подозреваемый был в квартире одной из жертв в Химках вместе со знакомым. Во время конфликта мужчина ударил ножом хозяина квартиры и другого гостя. От полученных повреждений оба скончались.

Преступление 10 лет не могли раскрыть из-за того, что его совершили в неочевидных условиях. Во время изучения архивного дела следователи смогли установить очевидца, который на допросе помог раскрыть личность подозреваемого.

Ранее в Подмосковье раскрыли дело о серии убийств девушек в 2002 году. Тогда погибли как минимум четыре жертвы. Злоумышленник нападал на них в темное время суток, насиловал и убивал.