03 февраля 2025, 14:58

Жителя Химок, подозреваемого в двойном убийстве 10-летней давности, будут судить

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Перед судом предстанет житель Химок, подозреваемый в убийстве двух мужчин, совершенном более 10 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1969 года рождения, обвиняемого в убийстве двух мужчин, совершенном в 2013 году», - заявили в ведомстве.

Происшествие случилось в ночь с 3 на 4 июля. Следователи выяснили, что подозреваемый был в квартире одной из жертв в Химках вместе со знакомым. Во время конфликта мужчина ударил ножом хозяина квартиры и другого гостя. От полученных повреждений оба скончались.

Преступление 10 лет не могли раскрыть из-за того, что его совершили в неочевидных условиях. Во время изучения архивного дела следователи смогли установить очевидца, который на допросе помог раскрыть личность подозреваемого.

Ранее в Подмосковье раскрыли дело о серии убийств девушек в 2002 году. Тогда погибли как минимум четыре жертвы. Злоумышленник нападал на них в темное время суток, насиловал и убивал.

Уголовное дело Убийства Суд Химки Преступления Россия Мужчины
03 февраля 2025, 14:06
Бывший министр транспорта Свердловской области получил 6,5 лет за взятку
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В Екатеринбурге суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области к шести с половиной годам колонии строго режима и оштрафовал на 40 миллионов рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульг.

В сентябре 2023 года бывший министр получил взятку в размере четырех миллионов рублей от представителя строительной компании. Взятка предназначалась за заключение выгодных контрактов на обслуживание дорог и искусственных сооружений в регионе.

В суде прокурор требовал для обвиняемого девять лет тюрьмы и конфискацию имущества. Но судья вынес более мягкий приговор. Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 млн рублей, с лишением государственной награды», - отметили в ведомстве.

Ранее из-за нарушений с должности сняли министра транспорта Саратовской области Алексея Петаева. Петаев постоянно нарушал сроки сдачи отчетов в финансовые организации. Из-за этого возникали задержки в оплате работ подрядчикам, которые реконструировали трамвайные маршруты в Саратове.

Дороги Екатеринбург Свердловская область
03 февраля 2025, 07:25
Гендиректора гостиничного комплекса убили в кабинете в Петропаловске-Камчатском
Пресс-служба Следственного комитета
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Гендиректора гостиничного комплекса в Петропаловске-Камчатском убили в собственном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

«Следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по факту убийства генерального директора гостиничного комплекса краевой столицы», - заявили в ведомстве.

По данным следователей, 3 февраля 45-летний гендиректор был в своем кабинете вместе с 67-летним соучредителем гостиничного комплекса. Последний выстрелил в голову начальника из охотничьего ружья, а потом обратился в полицию. Убийство произошло на почве конфликта.

Подозреваемого задержали, обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее в Омской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья. Происшествие случилось в селе Новопрокровка. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Уголовное дело Убийства Россия Полиция
03 февраля 2025, 06:49
Влечение к убийствам «ангарского маньяка» Попкова не сделало его невменяемым
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Выявленная гомицидомания (неопределимое влечение к убийствам) у «ангарского маньяка» Михаила Попкова не делает его невменяемым, он может нести ответственность за свои поступки. Это написано в его деле, сообщило РИА «Новости».

Поков не состоит на учете у психиатра, но результаты экспертизы указали на наличие у него гомицидомании с садистическими наклонностями.

«В судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно, на заданные вопросы отвечает полно и по существу, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого», - сказано в материалах дела.

Попкова посадили на пожизненный срок по обвинению в убийстве 22 женщин. Когда мужчине вынесли приговор, он признался, что убил еще 59 человек.

В ноябре 2023 года Попков получил еще 10 лет тюрьмы по новому делу об убийстве трех женщин в период с 1997 по 2003 год. Он встретил жертв в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, предлагал подвезти на машине и провести время вместе. Отвез их в безлюдные места и убил.

Убийства Суд Женщины Тюрьмы Приговоры Мужчины Машины
02 февраля 2025, 17:15
Наркоторговец погиб при попытке бегства во время обыска в московской квартире
РИА «Новости»
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Обыски в московской квартире владельца одной из крупнейших площадок по торговле наркотиками в даркнете Алексея Ростовцева обернулись гибелью фигуранта уголовного дела. Как сообщил Telegram-канал Mash, наркоторговец решил сбежать от силовиков через окно, но не удержался и разбился при падении с 17-го этажа.

Правоохранители занимались Ростовцевым долгое время. Он прокололся во время отправки очередной посылки во Владивосток. Своей вины наркодилер не отрицал и согласился сотрудничать со следствием.

Он даже привел криминалистов в квартиру, чтобы показать тайники. Но в ходе обысков Ростовцев неожиданно совершил попытку к бегству, которая обернулась для него летальным исходом.

В начале января жительница Санкт-Петербурга задушила восьмилетнего сына и покончила с собой. Ее тело нашли под окнами квартиры. По данным следствия, погибшая страдала длительной депрессией , в которой винила своего ребенка

Наркотики Уголовное дело Москва

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