22 сентября 2024, 23:16

Жителя Дагестана заподозрили в домогательствах к дочери

РИА «Новости»
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Силовики задержали жителя Бабаюртовского района — мужчину заподозрили в сексуальном насилии над дочерью, сообщил источник РИА «Новости». По его информации, девочка сама обратилась за помощью к правоохранителям.

«Несовершеннолетняя девочка <…> написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет», - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе СК по Дагестану сообщили о задержании жителя Бабаюртовского района. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее житель Саратовской области затащил семилетнюю девочку в лес и попытался изнасиловать ее. Злоумышленника задержали прохожие - они отбили ребенка и вызвали полицию. Суд отправил мужчину за решетку на 20 лет.

Силовики задержали жителя Бабаюртовского района - мужчину заподозрили в сексуальном насилии над дочерью, сообщил источник РИА «Новости». По его информации, девочка сама обратилась за помощью к правоохранителям.

Уголовное дело Дагестан Изнасилования Следственный комитет России
22 сентября 2024, 10:43
«Что с ним, мы не знаем». Родители фигуранта дела «Крокуса» не смогли встретиться с ним
РИА «Новости»
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Родители фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далера Мирзоева полгода не могут с ним встретиться. Об этом РИА «Новости» рассказала мать Гулракат Мирзоева.

«К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», - сообщила она.

Отец Мирзоева Барот несколько раз спрашивал у сотрудников районной милиции, где можно узнать о сыне, но ответа не получил.

Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана. По версии следствия, он один из четырех исполнителей теракта в «Крокусе». До этого в уголовном деле появились еще пять новых фигурантов, их арестовали до декабря.

Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл», расстреляла посетителей и подожгла помещение. Погибли 145 человек.

Панихида по жертвам теракта пройдет в Красногорске 22 сентября - спустя полгода после трагедии.

Красногорск Уголовное дело Таджикистан Теракт в «Крокусе»
22 сентября 2024, 02:20
Житель Ростовской области чуть не убил женщину, выкинув ее в мусоропровод
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Житель Волгодонска в Ростовской области чуть не убил знакомую, спустив ее в мусоропровод. Об этом сообщил региональный СК в Telegram-канале.

По данным следователей, подозреваемый находился вместе с 32-летней женщиной на шестом этаже многоквартирного дома. Во время ссоры он схватил ее за ноги и толкнул в мусоропровод. В итоге дама упала на первый этаж и получила травмы.

«Ее смерть не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», - заявили в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обвиняемого арестовали.

Ранее жительница Улан-Удэ выкинула новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. Она жила вместе с родителями в частном доме и скрывала беременность.

Уголовное дело Женщины
22 сентября 2024, 00:01
В Москве остановили «Газель» с золотом на 18 миллионов рублей
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Правоохранители в Москве остановили «Газель» внутри которой лежали золотые слитки на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

Машину остановили на улице Симоновский вал. Внутри нее находились двое мужчин 48 и 36 лет. Они добровольно показали сумку с пятью кустарными слитками из желтого металла.

«Согласно заключению специалистов один слиток является сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди, остальные - двухкомпонентными сплавами на основе золота и меди», - заявили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, стоимость чистого золота, входящего в состав этих слитков, превысила 18,5 миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении, перевозке или пересылке драгоценных металлов. Также в пресс-службе показали видео с задержанными.

Ранее блюстители порядка нашли в банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка почти две тысячи бриллиантов. Драгоценные камни были в украшениях - кольца, сережки, браслеты и брошь. Также в изделиях были топазы, рубины и сапфиры.

Уголовное дело Золото Мужчины Машины Москва Металлы
21 сентября 2024, 17:26
«Это не у черта на куличиках». Данные об освобождении Бакальчука назвали противоречивыми
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Работающие над делом о перестрелке у офиса Wildberries следователи имели достаточно времени, чтобы найти основания для задержания бизнесмена Владислава Бакальчука. Об этом 360.ru заявил юрист, первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Он подчеркнул, что не имеет доступа к материалам уголовного дела и не может ничего сказать о том, виновен Бакальчук или нет.

«Материал надо читать. Я же все-таки следственник, я следственный прокурорский работник и без материалов я не могу давать оценки виновности или невиновности человека», - отметил он.

Синельщиков рассказал, что слышал много противоречивой информации по делу о нападении на Wildberries. По его мнению, для установления причастности бизнесмена к совершению преступлений уже прошло достаточно времени.

«Для расследования времени, конечно, недостаточно, но для того, чтобы определиться с тем, можно ли человека задерживать и арестовывать, достаточно, конечно же», - объяснил парламентарий.

По его словам, некоторые преступления требуют больше времени на установление всех причастных, но перестрелка в центре Москвы к таковым не относится.

«Мне кажется, достаточно [времени] было. [Тем более,] в условиях столицы - это же не у черта на куличиках. И, главное, все доказательства здесь в одной куче. Поэтому, наверное, можно было все это установить», - добавил Юрий Синельщиков.

Ранее юрист Дмитрий Григорьев предположил, что суд до сих пор не арестовал Бакальчука , потому что следствие еще не установило все обстоятельства произошедшего. Бизнесмена могли отпустить под подписку о невыезде, добавил он.

Уголовное дело Преступления Москва Стрельба у офиса Wildberries

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