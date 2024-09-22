Жителя Дагестана заподозрили в домогательствах к дочери

«Несовершеннолетняя девочка <…> написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет», - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе СК по Дагестану сообщили о задержании жителя Бабаюртовского района. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее житель Саратовской области затащил семилетнюю девочку в лес и попытался изнасиловать ее. Злоумышленника задержали прохожие - они отбили ребенка и вызвали полицию. Суд отправил мужчину за решетку на 20 лет.

Силовики задержали жителя Бабаюртовского района - мужчину заподозрили в сексуальном насилии над дочерью, сообщил источник РИА «Новости». По его информации, девочка сама обратилась за помощью к правоохранителям.