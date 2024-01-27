Жителя Балашихи отправили в колонию на 20 лет за поджог квартиры с тремя людьми

По данным ведомства, осенью 2022 года пьяный мужчина ночью заявился в квартиру к своей знакомой. Между ними сразу же произошел конфликт из-за давней взаимной личной неприязни. Во время ссоры гость избил хозяйку, облил ее и квартиру, в которой были еще двое мужчин, заранее приготовленной горючей жидкостью, поджег и скрылся. В результате три человека погибли.

Летом того же года обвиняемый вместе с подельниками днем зашел в квартиру пенсионерки под видом слесаря, якобы чтобы проверить трубы. Соучастники втерлись в доверие к женщине и украли ее кошелек с 50 тысячами рублей.

Ранее в Подмосковье обнаружили тело пропавшей в Электростали девушки. До этого она с подругой гуляла в центре столицы, а затем села в метро и отправилась к электричке, отходившей от станции «Серп и молот».