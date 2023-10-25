Жительницу Югры задержали по подозрению в госизмене за распространение агитматериалов
Правоохранители обвинили жительницу Югры в госизмене. Женщина распространяла агитматериалы проукраинской террористической организации. Управление ФСБ по Тюменской области сообщило ТАСС, что ее задержали.
«Пресечена противоправная деятельность уроженки Украины, распространявшей на территории ХМАО-Югры агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций», - сообщила пресс-служба.
Женщину отправили под стражу. Ей предъявили обвинение в причастности к госизмене в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.
Силовики схватили 20-летнего жителя Курганской области за выполнение заданий запрещенной украинской организации. Другого россиянина, мужчину из Владивостока, заподозрили в сборе информации о военно-промышленных предприятиях Приморья. В Крыму взяли с поличным человека, который по заданию Службы безопасности Украины делал тайники с боеприпасами.
Правоохранители обвинили жительницу Югры в госизмене. Женщина распространяла агитматериалы проукраинской террористической организации. Управление ФСБ по Тюменской области сообщило ТАСС , что ее задержали.