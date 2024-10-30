Жительницу Подольска отправили под домашний арест за вандализм

Апелляционный суд изменил наказание фотомодели Vogue Лилии Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа. Вместо четырех лет условно ее приговорили к семи годам в колонии общего режима. Ситуацию прокомментировала 360.ru адвокат подсудимой Ольга Карачева.

Защитница пообещала, что приговор обжалуют, но произойдет это только после того, как она получит на руки копию апелляционного определения. По этой же причине Карачева затруднилась объяснить мотивацию суда.

«Мы вынесенное решение считаем точно незаконным абсолютно, потому что мы с самого начала указывали и продолжаем настаивать на том, что Лилия действовала в порядке необходимой обороны, и у нее никогда не было умысла на причинение тяжкого вреда или убийства. Она лишь защищала свою жизнь», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Для самой Судаковой, по словам адвоката, ужесточение приговора стало неожиданностью.

Модель зарезала супруга в Санкт-Петербурге 28 ноября 2020 года. По данным следствия, погибший хотел успокоить ее во время ссоры и положил руку на плечо, но она ударила его ножом в грудь. Мужчина умер в больнице. Сторона защиты утверждает, что Судакова не раз подвергалась угрозам и побоям.