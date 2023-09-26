Жительницу Пензы приговорили к 10 годам за попытку убить внука

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По данным следствия, 25 марта 2023 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения решила убить 10-месячного внука, который раздражал ее своим криком. Для этого она зажала ногами шею ребенка и начала сдавливать. Своей дочери женщина планировала сказать, что мальчик задохнулся во сне. К счастью, в этот момент в комнату вошла мать ребенка и остановила его бабушку.

«Вступившим в законную силу приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сообщили в СК.

Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за продажу наркотиков и мошенничество.

В понедельник, 25 августа, 53-летний мужчина убил всю свою семью в Томской области и сдался полиции.