Жительницу Ижевска заподозрили в госизмене

В ФСБ отметили, что женщина принимала участие в работе одной из запрещенных в России военизированных украинских организаций.

В отношении фигурантки завели уголовное дело по статье «Государственная измена».

«Совместно с сотрудниками центрального аппарата УФСБ по Удмуртии проводит дальнейшие следственные действия. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - добавили в главке регионального управления ФСБ.

Ранее в Пензенской области задержали сотрудника одного из режимных предприятий, который держал связь со спецслужбами Польши. Суд отправил его под стражу до 10 марта.