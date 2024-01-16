16 января 2024, 08:45

Жительницу Ижевска заподозрили в госизмене

РИА «Новости»
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Оперативники ФСБ задержали жительницу Ижевка по подозрению в участии в украинской террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства по республике Удмуртия.

В ФСБ отметили, что женщина принимала участие в работе одной из запрещенных в России военизированных украинских организаций.

В отношении фигурантки завели уголовное дело по статье «Государственная измена».

«Совместно с сотрудниками центрального аппарата УФСБ по Удмуртии проводит дальнейшие следственные действия. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - добавили в главке регионального управления ФСБ.

Ранее в Пензенской области задержали сотрудника одного из режимных предприятий, который держал связь со спецслужбами Польши. Суд отправил его под стражу до 10 марта.

ФСБ Удмуртия
16 января 2024, 07:41
Ангарский маньяк не стал обжаловать новый приговор и отправился в Мордовию
РИА «Новости»
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Бывший полицейский Михаил Попков решил не обжаловать новый приговор за убийство трех женщин. Его этапировали из Иркутской области в Мордовию отбывать пожизненное заключение, сообщила прокуратура.

Ленинский районный суд Иркутска в ноябре 2023 года приговорил ангарского маньяка к 10 годам колонии особого режима за убийство трех женщин с 1997 по 2003 годы. Все это время он находился в СИЗО-1. Спустя два месяца приговор вступил в законную силу, Михаил Попков не стал его обжаловать.

«В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По совокупности преступлений Михаилу Попкову назначили окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Суд признал его виновным в убийстве 86 человек и покушении на убийство еще троих.

Судья в отставке, юрист Владимир Комсолев заявил «360», что маньяки сознавались в новых преступлениях из тщеславия и ради временного перевода в СИЗО с лучшими условиями, чем в колонии. Он заявил, что пожизненно осужденные расценивали этапирование как смену обстановки.

Уголовное дело Иркутская область Приговоры
16 января 2024, 00:45
Сдавшихся в плен украинских диверсантов привезли в Москву
РИА «Новости»
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Четверых диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовивших теракты на территории РФ, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщил ТАСС.

«Они арестованы и находятся в СИЗО „Лефортово“. Всем фигурантам предъявили обвинения в организации террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ», - указали в сообщении.

Украинские боевики сдались в плен в 2023 году в Брянской области. Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку прорваться на территорию России в августе.

Представители ФСБ задержали трех малолетних жителей Мелитополя по подозрению в организации терактов на территории Запорожской области. В прошлом году банда диверсантов получила российское гражданство.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, украинские спецслужбы усилили переброску диверсантов в Россию для проведения мероприятий по дестабилизации обстановки в стране.

Россия Следственный комитет России Москва
15 января 2024, 22:01
Тело мужчины нашли на востоке Москве
РИА «Новости»
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Московские следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины на востоке столицы. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

«15 января 2024 года в квартире жилого дома, расположенном на улице Утренняя в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде пореза на горле», - уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, после чего будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, известно, что погибшему мужчине было 48 лет, как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы. Ведомство также отметило, что Перовская межрайонная прокуратура контролирует проведение проверки, а также занимается координацией работы правоохранительных органов.

Другой случай с применением холодного оружия произошел в Чечне. Местные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего жителя села Воскресеновское. Задержанный молодой мужчина записал момент убийства на камеру, заранее прикрепив ее к своей одежде.

Ранее суд признал виновным 49-летнего мужчину, зарезавшего женщину в 1999 году на севере Москвы. Его приговорили к 11 годам и четырем месяцам исправительной колонии особого режима.

Смертность Преступления Мужчины Следственный комитет России Москва
15 января 2024, 20:05
Более 100 военных осудили в Петербурге в 2023-м за уклонение от службы
РИА «Новости»
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За 2023 год 108 человек привлекли к уголовной ответственности в Санкт-Петербурге за уклонение от военной службы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

У военных судов особенно возросла нагрузка по рассмотрению дел по статье о самовольном оставлении части или места службы.

В 2023-м в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило 102 дела в отношении мужчин, которые самовольно оставили часть, чтобы временно уклониться от исполнения обязанностей по военной службе в период СВО.

Обвинительные приговоры огласили по 85 делам, 69 приговоров вступило в законную силу, восемь приговоров обжаловали в апелляционном порядке, а еще три - в кассационном, указали в пресс-службе.

В 224-й гарнизонный военный суд поступило 30 дел по этой статье. Приговоры огласили по 23 делам. Все они вступили в законную силу. Два приговора обжалуют в кассационном порядке.

«Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев фигуранты признавали вину полностью или частично», - уточнили в пресс-службе.

Суд Армия

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