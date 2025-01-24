Жительницу Германии обвинили в незаконной продаже российской недвижимости

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Генеральная прокуратура Берлина обвинила 59-летнюю женщину в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе Лихтенберг. По версии следствия, в 2021–2022 годах она вместе с сообщником совершила несколько преступлений, сообщила пресс-служба ведомства.

В материале не уточнили, гражданкой какой именно страны является подсудимая. По данным прокуратуры, следствие выявило пять эпизодов подделки документов, три случая подготовки и два - совершения особо крупного мошенничества.

По версии обвинения, женщина продавала российскую недвижимость в Берлине якобы по доверенности Российской Федерации.

Газета Spiegel сообщила, что подсудимую зовут «Олена». По информации издания, женщина действовала под видом сотрудницы ФСБ.

Ранее в мошенничестве обвинили 63-летнюю жительницу Петербурга. По версии следствия, горожанка подделала свидетельство о заключении брака с умершим жителем Кировского района и унаследовала его квартиру на проспекте Стачек.