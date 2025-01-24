24 января 2025, 09:40

Жительницу Германии обвинили в незаконной продаже российской недвижимости

Unsplash
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Генеральная прокуратура Берлина обвинила 59-летнюю женщину в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе Лихтенберг. По версии следствия, в 2021–2022 годах она вместе с сообщником совершила несколько преступлений, сообщила пресс-служба ведомства.

Генеральная прокуратура Берлина обвинила 59-летнюю женщину в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе Лихтенберг. По версии следствия, в 2021–2022 годах она вместе с сообщником совершила несколько преступлений, сообщила пресс-служба ведомства.

В материале не уточнили, гражданкой какой именно страны является подсудимая. По данным прокуратуры, следствие выявило пять эпизодов подделки документов, три случая подготовки и два - совершения особо крупного мошенничества.

По версии обвинения, женщина продавала российскую недвижимость в Берлине якобы по доверенности Российской Федерации.

Газета Spiegel сообщила, что подсудимую зовут «Олена». По информации издания, женщина действовала под видом сотрудницы ФСБ.

Ранее в мошенничестве обвинили 63-летнюю жительницу Петербурга. По версии следствия, горожанка подделала свидетельство о заключении брака с умершим жителем Кировского района и унаследовала его квартиру на проспекте Стачек.

Германия Россия Недвижимость
24 января 2025, 09:41
Подозреваемого в госизмене пилота задержали в Краснодаре
РИА «Новости»
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Силовики задержали в Краснодаре командира самолета гражданской авиации. Мужчину подозревают в государственной измене, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Кубани.

По данным ведомства, пилот перевел деньги для финансирования ВСУ. Злоумышленник связался со сборщиком средств для украинской армии, обменял по его инструкциям рубли на криптовалюту, а затем отправил на специальный счет.

Ранее в госизмене признали виновным гражданина России Дмитрия Шатресова. Подсудимый 1984 года рождения незаконным путем получил находящуюся под грифом секретности информацию и планировал передать ее американской разведке. Мужчину в январе 2024 года задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил злоумышленника к 17 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей. После выхода из тюрьмы Шатресова еще на год ограничат в свободе.

ФСБ Самолеты
24 января 2025, 08:40
Житель Сахалина ворвался в детсад с ножом и потребовал отдать ему детей
Пресс-служба МВД
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Мужчина с ножом угрожал сотрудникам сахалинского детсада, требуя отдать ему детей. Об этом сообщила Telegram-канал местной полиции.

ЧП произошло 23 января в городском округе «Долинский». Сотрудники полиции прибыли в детский сад, но мужчина успел покинуть учреждение.

Правоохранители получили приметы мужчины и выяснили, что это был 36-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения МВД. Сотрудники полиции выдвинулись к его месту жительства и обнаружили подозреваемого во дворе дома по улице Комсомольской.

«При попытке задержания мужчина попытался оказать сопротивление стражам порядка, однако его действия были пресечены», - отметили в пресс-службе.

Сотрудники МВД также изъяли нож. Оружие мужчина прятал в рукаве куртки.

Ранее в Самарской области мужчина сбежал из больницы и устроил погром в магазине. Неадекват напал на сотрудницы, ударил ее и укусил за нос. Мужчину помог задержать находившийся в магазине полицейский.

Детские сады Полиция Дальний Восток
23 января 2025, 14:35
Бывшего депутата ГД посадят на 24 года за тройное убийство
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В Санкт-Петербурге вынесли приговор экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко, которого обвинили в тройном убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.


Также пресс-служба судов опубликовала видео из здания суда. На одном из роликов обвиняемый пожаловался на головокружение и признался, что вчера ему вызывали скорую.

Как отметила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, коллегия присяжных заседателей Приморского районного суда единодушно посчитала Глущенко виновным в преступлении и отказала ему в снисхождении.

«Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. По совокупности - 24 года в исполнительной колонии строгого режима со штрафом в 300 000 рублей», - заявили в пресс-службе.

Мужчину судили за тройное убийство предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. По данным следователей, Глущенко «крышевал» бизнес Шевченко, а когда тот отказался от «крыши», то решил расправиться с ним.

Санкт-Петербург Убийства Суд Преступления Видео Депутаты Приговоры Мужчины
23 января 2025, 14:34
В Москве виновник смертельного ДТП с детьми попал на скамью подсудимых
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Тушинский межрайонный прокурор передал в суд дело о ДТП в Москве, в результате которого мальчик погиб, а девочка получила тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сейчас обвиняемый в наезде на детей находится под стражей.

«Сидел за рулем в телефоне - теперь сидит на скамье подсудимых», - написали в пресс-службе.

ДТП случилось на Планерной улице 16 сентября 2024 года. Дети переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В тот момент 20-летний водитель каршеринга отвлекся от управления авто, не заметил красный свет, вылетел на пешеходный переход и сбил детей.

Автомобилиста задержали на следующий день , его доставили в подразделение СК. Криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли видео с камер наблюдения. Жертвой аварии стал мальчик 2012 года рождения, пострадавшей оказалась девочка 2011 года рождения.

Дети ДТП Москва

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